Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года
Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в США в возрасте 101 года.
Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что он умер во сне в своем доме в Нью-Йорке.
Дед Дэвида Рокфеллера — Джон Рокфеллер стал первым в истории долларовым миллиардером, основав нефтяную компанию Standart Oil. Нефтяной бизнес сделал Джона Рокфеллера самым богатым и первым долларовым миллиардером в мире, он также основал благотворительный фонд, а его семья до сих пор считается одной из наиболее влиятельных на планете.
Источник: «Газета.Ru»