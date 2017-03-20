Миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года

Американский миллиардер Дэвид Рокфеллер скончался в США в возрасте 101 года.

Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что он умер во сне в своем доме в Нью-Йорке.

Дед Дэвида Рокфеллера — Джон Рокфеллер стал первым в истории долларовым миллиардером, основав нефтяную компанию Standart Oil. Нефтяной бизнес сделал Джона Рокфеллера самым богатым и первым долларовым миллиардером в мире, он также основал благотворительный фонд, а его семья до сих пор считается одной из наиболее влиятельных на планете.