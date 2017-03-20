Илья Кубышкин: Пока мы не видели второго Аршавина, второго Кержакова

Как провести ночь в одной кровати с Файзулиным, почему в «Зените» нет своих воспитанников и кто из «Ростова» мог бы легко заиграть в Петербурге, — бывший капитан молодежной команды «Зенита» Илья Кубышкин в интервью «Фонтанке».

Илья Кубышкин — один из воспитанников «Зенита», от осознания бесполезности всех попыток пробиться в основу отправившихся искать счастье в другой клуб. О других его коллегах, решивших поступить аналогичным образом, мы уже писали. Кубышкин выбрал чемпионат Чехии, подписав четырехлетний контракт со «Слованом» из Либерец, и как-то совсем пропал из информационного пространства. «Фонтанка» созвонилась с ним и узнала, как у него там дела и собирается ли он возвращаться в «Зенит».

- Для начала расскажите, что собой представляет чемпионат Чехии?

– Хороший чемпионат, очень похож на немецкий. Конечно, ниже по уровню, но стиль игры одинаковый — довольно силовой. Здесь больше длинных передач и силовой борьбы... Такой мужской футбол.

- Вы себя в таких условиях как чувствуете?

– Изначально я ведь был в «Зените», и у нас там был более комбинационный футбол. Когда приехал в Чехию, пришлось приспосабливаться к новому стилю. Больше времени стал проводить в зале, привыкал к мужской игре.

- Подкачались?

– Ну, так. Пьем протеин, качаемся, ходим в тренажерку. Два раза в неделю у нас здесь командные тренировки по утрам в зале. Поэтому не пропускаем.

- «Слован» сейчас в трех очках от зоны вылета. Как так получилось?

– В первой части сезона мы сделали акцент на Лиге Европы («Слован» занял последнее место в группе. — Прим. ред.) и сейчас в чемпионате немного отстали. И получилось, что оказались около зоны вылета. Сейчас тренер делает все возможное, чтобы не вылететь. Не хотелось бы играть во второй лиге. Сейчас также одна из задач — это Кубок Чехии, чтобы остаться в Лиге Европы. Потому что в чемпионате вряд ли уже поднимемся в зону еврокубков.

- О тренере расскажите немного.

– Йиндрших Трпишовски. Естественно, познакомился я с ним только здесь, до этого вообще ничего о нем не знал. Тренер хороший. В «Словане» его высоко ценят. Он как раз приверженец силового футбола, длинных передач. Особо не комбинируем. Длинный пас на центрального нападающего, там сброс, и дальше уже идут какие-то комбинации.

- Вам такой футбол не кажется примитивным?

– Да, есть такое. Но я же с этим ничего не могу сделать. Приходится подстраиваться. Конечно, в голове не всегда этот примитивный футбол. Хочется поиграть в пас. Но что поделать, тренер требует играть так, и надо выполнять его установку. Рассматриваю для себя это как новый опыт. Уверен, тоже пригодится в дальнейшем.

- Вы можете играть в опорной зоне, в центре защиты, на левом фланге. В «Словане» вас где чаще всего используют?

– В большей степени я здесь играю опорного полузащитника. Для игры центральным защитником здесь я маловат. У меня всего рост 182 сантиметра и вес 76 кг. А в «Словане» в центре обороны играют два двухметровых гиганта – Латка и еще какой-то новый защитник, не помню его имени. Они очень большие, прямо атлеты. Из-за того, что в Чехии пропагандируется длинная передача, маленьким защитникам тут просто нечего делать, постоянно ведется верховая борьба.

- Вы перешли в «Слован» 8 месяцев назад. За это время провели в чемпионате Чехии всего один матч.

– Да, 77 минут на поле провел. Но помимо этого я еще сыграл в Кубке и в Лиге Европы: где-то по 15 минут, несколько раз выходил на замену. Пока тренер не доверяет молодым. Первую часть сезона играли в Лиге Европы постоянно, а сейчас такая ситуация, что зона вылета близко. Поэтому выходят более опытные игроки, чтобы было выше качество. Так, по крайней мере, считает главный тренер.

- Получается, ни в «Зените» не играли, ни тут особо тоже.

– Ну да, по сути, как-то так. Но ничего, духом стараюсь не падать. У нас зимой как раз очень много опытных игроков в аренду пришло. Летом у них у всех заканчиваются контракты. Вот тогда и посмотрим. Если, опять же, не будет какого-то простора, будем думать. Может, куда-то поедем.

- Как с языком?

– Все нормально. Я же здесь уже 8 месяцев. Получается уже довольно неплохо изъясняться. С партнерами общаюсь на смеси чешского и русского.

- Расскажите о том месте, где живете?

– Либерцы. Прямо рядом со стадионом. Минут пять от него. У меня квартира – клуб мне предоставил. Живу один.

- Большая квартира?

– Три комнаты. Так просто получилось, что это была ближайшая свободная к стадиону квартира. Машины у меня здесь нету, осталась в Петербурге. У них здесь недорогая аренда квартир.

- Сами готовите?

– Конечно. Мама привезла мультиварку. Она меня и спасает. Сначала тяжко было, но потом подучился и сейчас уже нормально готовлю.

- Фирменное блюдо?

– Грибной суп.

- Когда еще вы играли в «Зените», вы говорили, что молодежь часто привлекают к тренировкам с основой. Сколько раз это происходило с вами?

– С основой я дважды ездил на сборы и периодически тренировался. Если там человека не хватало, они брали из молодежки или из «Зенита-2». Ну, и получалось несколько раз так, что вызывали меня. Не так чтобы часто, но и не редко.

- С практической точки зрения это вам что дало?

– Во-первых, это высокий уровень. Лучше тренироваться с сильными игроками. Во-вторых, это мотивация. Думаю, что тренеры все равно следили и уже потом решали, что делать с нами дальше.

- Когда на сборах с первой командой впервые побывали?

– Летом 2015-го. Тогда еще Гарай получил травму, и меня срочно вызвали. Буквально за несколько часов я собрался и сразу же поехал.

- Что в голове творилось в тот момент?

– Изначально занервничал. Ну, вы сами понимаете: поехать в первый раз на сборы с основной командой, да еще так неожиданно. А потом, конечно, только радость: появилась возможность показать себя в первой команде.

- Вы как-то рассказывали, что первую ночь на этих сборах провели в одной кровати с Файзулиным. Честно говоря, вот этого момента я не понял.

– Ха-ха. Там просто так получилось, что я приехал поздно ночью и вся команда спала после тренировок. Меня никто не встретил внизу, сказали самому подойти на ресепшн и узнать свой номер. А получилось так, что ребята поменялись номерами, и в моем номере жил Файзулин. Я пришел, разбудил его, и он сказал мне: «Ладно, не парься, не ищи номер, ложись со мной и все». Кровать была одна, но она была большая. Легли с ним по разным сторонам. А утром меня уже переселили в отдельный номер.

- Что было самым запоминающимся на тех сборах?

- Наверное, нагрузка. В основе уже мужики играют, они эту нагрузку легко переносят, а мне еще тогда тяжело было. Ну и сами Арабские Эмираты запомнились, там очень красиво. Мы жили в очень высоком отеле. Еще поля очень высокого качества запомнились.

- На вторых сборах вы были зимой 2016-го. Там как все получилось?

– Туда я уже попал не случайно – меня планово вызвали вместе с Киреенко и Долговым.

- Тренируясь с основой, вы старались быстрее бегать, как-то еще пытались проявить себя лучше других?

– Вы сами понимаете, что молодому игроку нужно доказывать и проявлять себя. Там ты сам себя мотивируешь на то, чтобы показать себя с лучшей стороны, потому что ты хочешь играть в первой команде. Отдаешь все силы на тренировках, чтобы понравиться и основному составу, и тренерам.

- Но ни после первого, ни после второго сбора у вас это не получилось сделать. Присутствовало ли разочарование?

– Думаю, я был сам виноват. Где-то недоработал даже просто в физическом плане. Я очень там уставал. Повторюсь, были достаточно большие нагрузки. Если бы получше подготовился, все могло бы сложиться иначе.

- Индивидуальное общение главного тренера с вами на сборах было?

– Нет, с молодыми ребятами так никто вообще не общался. Только какие-то подсказки во время тренировок, и все. То есть нас никто не вызывал и с нами никто не разговаривал.

- Кто из игроков первой команды больше уделял внимание молодежи?

– Дзюба, конечно. Он там самый общительный. Еще Олег Шатов. Когда был в Арабских Эмиратах в 2015-м, были еще Аршавин с Кержаковым, общались с нами. Вот, пожалуй, и все.

- Это было обычное общение или они говорили с вами с позиции наставников?

– Всего понемногу: позитивные подколы, подсказки на тренировках.

- С чем все-таки связана ситуация, при которой собственные воспитанники в «Зените» практически не играют?

– Думаю, с трансферной политикой. У «Зенита» большой бюджет, он может позволить себе покупать классных игроков. Поэтому у молодых не так много шансов.

- Вам не обидно, что, несмотря на все ваши старания, вы сейчас играете в Чехии, а не в Петербурге?

– Да нет, не обидно. Это же футбол, это жизнь. Есть другие пути, чтобы попасть в «Зенит». Всегда можно уйти в аренду или вообще в другой клуб, проявить себя там и вернуться обратно. Поэтому, нет, не обидно. Скорее наоборот, это больше мотивирует чтобы работать и вернуться.

- Но появится ли этот шанс?

– Шанс есть всегда. Это уже зависит от меня, как я себя покажу. А там уже руководство «Зенита» будет решать, возвращать молодых игроков или нет.

- Игроки молодежной команды и «Зенита-2» сами-то между собой обсуждают эту ситуацию, при которой подняться выше в Петербурге, как показывает практика последних лет, невозможно?

– Конечно говорят. Это всех заботит, что очень тяжело попасть в основную команду. Но при этом никто никогда не жаловался. Все работали и старались туда попасть, несмотря ни на что. Большинство ребят изначально понимали, что вряд ли получится попасть в основу, и сразу уходили в аренды. Ничего катастрофического в этом нет. Всегда есть другие варианты.

- Это похоже на пораженческое настроение, когда ты изначально понимаешь, что шансов у тебя нет никаких.

– Я бы не сказал, что среди молодых игроков присутствует подобное настроение. Поначалу все стараются попасть туда, выше. А потом, когда шансов становится все меньше и меньше, тогда уже начинаешь понимать, что вряд ли останешься в этом клубе.

- Никита Саламатов сказал недавно, что игрок, способный пробиться в основу петербургского клуба, еще не родился. Он прав?

– Может быть, и так. Может быть, все зависит от качества игроков. Я этого не отрицаю. Пока мы не видели второго Аршавина, второго Кержакова.

- И тем не менее сейчас почти в каждом клубе РФПЛ играют воспитанники «Зенита». Очень много петербуржцев за границей выступают, как вы, например. Нет ли здесь противоречия?

– Честно сказать, я не знаю. Это вопрос к руководству. Может, оно не видит усиления в этих игроках. Хотя вот тот же Терентьев из «Ростова» – он ведь отлично сыграл против «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы. Я бы не сказал, что он не смог бы заиграть в «Зените», хотя он один из своих воспитанников.

- О том и речь. Создается впечатление, что на пути в основу создана какая-то невидимая стена.

– Правда-правда не знаю. Вы все верно говорите, что разъехалось очень много игроков, а в самом «Зените» никого не осталось. Но я повторюсь, что, скорее всего, это из-за трансферной политики.

Беседовал Артем Кузьмин, "Фонтанка.ру"