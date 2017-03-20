СМИ узнали о смертельном ранении топ-менеджера «Роскосмоса»

Исполнительный директор «Роскосмоса» Владимир Евдокимов, скончавшийся утром 18 марта в СИЗО № 5 («Водник»), умер от глубокой раны на шее, которая привела к обильной потере крови. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Он заявил, что смертельной для Евдокимова стала «колото-резаная зияющая рана в области шеи, она же стала и причиной большой кровопотери». Собеседник агентства подтвердил, что в области грудной клетки были две неглубокие колото-резаные раны, которые «не могли стать причиной смерти».

Владимир Евдокимов был найден мертвым около четырех часов утра субботы, 18 марта, в туалете камеры СИЗО № 5. Об этом «Интерфаксу» сообщили член общественной наблюдательной комиссии (ОНК) в местах принудительного содержания Ева Меркачева и источник в правоохранительных органах столицы. По версии последнего, речь шла о суициде.

Через несколько часов информацию о смерти подтвердило следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Москве. В пресс-службе ведомства произошедшее назвали убийством. Там сообщили, что при визуальном осмотре следователи обнаружили на теле потерпевшего «два ножевых ранения в области грудной клетки и ранение в области шеи».

Член ОНК Иван Мельников сообщал РБК, что у Евдокимова, помимо двух ножевых ранений, также было перерезано горло. Он отмечал, что характер ран не оставляет сомнений в том, что это было убийство.

По словам сокамерников Евдокимова, они обнаружили его тело в туалете. «Дверь в туалет была закрыта изнутри. Они пытались до него докричаться, дергали дверь; из-под нее потекла кровь», — пересказывал Мельников версию сокамерников. После этого арестанты позвали сотрудников администрации, а те вызвали медиков, которые констатировали смерть Евдокимова, добавлял Мельников.

Исполнительный директор «Роскосмоса» находился в изоляторе с начала декабря. Его обвиняли в мошенничестве на 200 млн руб. с недвижимостью самолетостроительной корпорации «МиГ».