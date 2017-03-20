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21.03.2017 15:36
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От камер Крестов-2 пропали ключи

Детективная история или анекдот: строители самого большого в Европе СИЗО в пригороде Петербурга не могут сдать самые секретные объекты.
От камер Крестов-2 пропали ключи
Архив/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Пока следственный комитет Петербурга изучает растраты при строительстве новых Крестов, субподрядчики разбираются с анекдотом. Вероятно, скоро над ним посмеются и следователи. Один из участников тюремного долгостроя сообщает, что потерялись секретные замки и ключи от камер, где разместятся 4 тысячи арестантов. За их изготовление взялась компания, которую на стройку завел ныне арестованный полковник ФСИН Мойсеенко и которая часто использует труд заключенных. Глава петербургского УФСИН разбираться в войне субподрядчиков не собирается.

Генсубподрядчик строящегося с 2007 года СИЗО – ООО "Петроинвест" – в рамках многомиллиардного контракта обязался установить в Крестах-2, в том числе, и двери для тюремных камер с секретными замками. Эти работы по субподряду должна была выполнить аффилированная с "Петроинвестом" компания – ООО "Петроинвест-С". Но не выполнила.

"Эти работы у нас забрали. Заместитель начальника петербургского УФСИН Сергей Мойсеенко настоятельно порекомендовал нам передать этот подряд ООО "НПО "СтройТехИнвест". Мы заключили договор субподряда", – говорит глава ООО "Петроинвест" Руслан Хамхоков.

Справка: 5 марта 53-летний Сергей Мойсеенко, ответственный за строительный блок петербургского УФСИН, был задержан по делу о покушении на убийство своего подчиненного — подполковника Николая Чернова, курировавшего Кресты-2. 2 марта на трассе во Всеволожском районе Ленобласти убийца выпустил в Чернова девять пуль, на следующий день подполковник скончался.

Металлические двери в камерах режимных корпусов рабочие НПО "СтройТехИнвест" установили, а вот до врезки замков дело не дошло. "При этом директор "СтройТехИнвеста" Владимир Коцкович потребовал, чтобы мы оплатили ему работы в полном объеме. Мы сначала отказались – нет замков, нет и всех денег", – продолжил Хамхоков и уточнил, что изготовление и установка замков в Крестах-2 были оценены в 10 миллионов рублей.

Заплатить петербургскому "СтройТехИнвесту", которое с 2012 года специализируется на производстве кабин для подсудимых и антивандальной сантехники, 10 миллионов все же пришлось. Представители "СтройТехИнвеста" предоставили Хамхокову пакет документов, подтверждающих, что с новыми замками и ключами все в порядке – они есть в наличии, но продукция настолько засекречена, что показывать ее до установки никому нельзя, даже субгенподрядчику. И пока сверхсекретные "железяки" будут храниться в колонии №4 (Тосненский район Ленобласти).

Представители "СтройТехИнвеста" в своих письмах ссылались на письмо главы УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майора Потапенко, который якобы потребовал передать замки на ответхранение в учреждения УФСИН. Копию акта передачи замков от "СтройТехИнвеста" непосредственно в ИК-4 подтвердил своей подписью (от 26 февраля 2016 года) глава АО "Генеральная строительная корпорация" ("ГСК", генеральный подрядчик строительства СИЗО "Кресты-2") Виктор Кудрин.

И вот замки для будущих Крестов-2, судя по документам, спокойно хранятся в опечатанном помещении ИК-4. Но через несколько месяцев – 19 июля 2016 года – Кудрин, своей подписью подтвердивший отправку замков в ИК-4, вдруг потерял "секретные материалы". От имени "ГСК" в арбитраж Санкт-Петербурга было подано исковое заявление о взыскании с генсубподрядчика "Петроинвеста" 10 миллионов рублей, которые компания получила, а потом передала "СтройТехИнвесту" на изготовление и установку замков.

"Также Кудрин обратился в полицию с заявлением о хищении замков и доводчиков. Проверку проводил следователь из РОВД ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Я принес документы, подтверждающие, что "ГСК" и "СтройТехИнвест" хранят пропажу в ИК-4. Дело не возбудили", – уточняет Хамхоков.

Смешная история на этом могла бы закончиться, если бы не продолжилась в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. 27 февраля 2017 года суд обязал ответчика – "Петроинвест" – вернуть истцу 10 миллионов рублей.

Как следует из материалов дела, свое решение арбитраж обосновал так: "Петроинвест" не предоставил "ГСК" акты о том, что замки и доводчики были в итоге установлены. "Соответственно, на данную сумму перечисленные истцом ответчику денежные средства освоены не были. Факт нахождения замков на ответственном хранении у иных лиц правового значения для рассмотрения спора не имеет. Акт о передаче замков на хранение в ИК-4 не свидетельствует о том, что ответчик исполнил свои обязательства". 15 марта арбитраж зарегистрировал апелляцию "Петроинвеста", дата продолжения спора пока не назначена.

Глава "Петроинвеста" Хамхоков, если иск будет проигран, оплатит секретные замки для Крестов-2 дважды. И поэтому он сам начал искать сверхсекретную продукцию. "Я не раз обращался к руководству ГУФСИН с просьбой организовать передачу замков в "Петроинвест". На мои обращения никто не ответил. 1 декабря 2016 года я также обратился к начальнику ИК-4 с просьбой подтвердить место нахождения замков. От ИК-4 ответа также не последовало. Считаю, что группа лиц по предварительному сговору похитила 10 миллионов рублей", – говорит Хамхоков.

Еще 26 декабря 2016 года он поделился своими подозрениями с начальником ОМВД Колпинского района Санкт-Петербурга, куда официально направил заявление о возможном преступлении. Материалы дела были переданы силовикам Тосненского района Леобласти (по месту нахождения ИК-4). 20 марта Хамхоков получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ОЭБ и ПК ОМВД России по Тосненскому району ЛО сообщают, что в рамках проверки в ИК-4 был направлен запрос "о подтверждении наличия замков, ответ на который в настоящий момент не получен". Предмета для расследования силовики не нашли.

Юристы ООО "Петроинвест-С" поделились с "Фонтанкой" предположением, что на самом деле в казематах ИК-4 никаких особо охраняемых замков и ключей нет. Точнее, ООО "НПО "СтройТехИнвест" даже не пыталось их сделать. По их оценке, компания Владимира Коцковича технически не способна на такое производство.

К слову, на претензию ООО "Петроинвест-С" с требованием немедленно установить замки в НПО "СтройТехИнвест" тоже никак не реагируют. Связаться с руководством данной компании не удалось: телефон гендиректора Владимира Коцковича не обслуживается, телефон в офисе не отвечает. На письменный запрос там не ответили. Юридическим адресом НПО "СтройТехИнвест", судя по данным системы СПАРК, считается офис в деловом центре "Кварц" (Пискаревский, 63, А). На малоинформативном сайте компании нет данных о производственных возможностях ООО.

Спросить у Виктора Кудрина, действительно ли он подписывал акт передачи ключей в ИК-4, невозможно: 18 марта глава "ГСК" Кудрин был задержан. Следственный комитет Петербурга возбудил в отношении бизнесмена уголовное дело по части четвертой статьи 160 УК РФ – "Растрата или присвоение в организованной группе в особо крупном размере". Ущерб при строительстве Крестов-2 – 56 миллионов рублей.

Глава УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти генерал-майор Игорь Потапенко сообщил "Фонтанке", что замки и ключи не могут храниться в ИК-4, и он не знает, на какое его распоряжение ссылались субподрядчики стройки. "Замков в Крестах-2 действительно нет. И в ИК-4 они не хранятся, как и любые другие материальные ценности", – говорит Потапенко.

Генерал-майор еще раз подчеркнул "Фонтанке", что "ГСК" – единственный генподрядчик, с которым у УФСИН договорные отношения. Во взаимоотношения порядка 30 субподрядных организаций, которых привлекали "ГСК" и "Петроинвест", ведомство не вмешивается. В том числе, УФСИН не вмешивается и в многочисленные судебные конфликты между "ГСК" и "Петроинвестом". Игорь Потапенко напомнил, что "Петроинвест" проиграл "замочный" иск и должен вернуть "ГСК" 10 миллионов рублей.

"Мы будем принимать объект полностью. И он будет принят с замками, ключами и всем тем, что предусмотрено государственным контрактом. Что строили и за что отвечали субподрядчики – заказчику строительства неважно, за все в итоге будет отвечать генеральный подрядчик, то есть исключительно "ГСК", – резюмировал глава петербургского УФСИН.

С начальником ИК-4 Владимиром Платухиным в режимном учреждении по телефону не связывают. "Фонтанка" передала для него свои вопросы, ответа на которые он пока не дал. В неофициальной беседе один из сотрудников колонии рассказал "Фонтанке", что никакие ключи в ИК действительно не привозили, да и не могли привезти, так как складские помещения не приспособлены для хранения таких материальных ценностей.

Справка 1: Заказчик строительства СИЗО "Кресты-2" – УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Генподрядчик – "ГСК", субгенподрядчик – "Петроинвест", который получил для исполнения 50 процентов работ, предусмотренных госконтрактом. На сегодняшний день в тюремный долгострой вложено 12,7 млрд рублей. Отношения генподрядчика и генсубподрядчика испортились несколько лет назад. "Петроинвест" фактически отстранен от работы, хотя юридически контракт между сторонами еще не расторгнут. "ГСК" и "Петроинвест" рассматривают в арбитраже несколько финансовых споров, недавно компании обменялись исками о банкротстве друг друга.

Справка 2: По данным системы СПАРК, ООО "НПО "СтройТехИнвест" было зарегистрировано в Санкт-Петербурге в конце 2012 года. Компания действующая, на 100 процентов принадлежит Владимиру Коцковичу.В 2015 году выручка ООО составила 77 млн рублей.

Екатерина Кураева, "Фонтанка.ру"


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комментарии пользователей (15)
save
21 марта 2017 г. 17:33
vivich: уже расстреляли, видимо.)
save
21 марта 2017 г. 17:32
dddmmm: у Лукьяненко есть забавный рассказ на эту тему, "Стройка века" называется, о том, как двое балбесов тюрьму строили.)
dddmmm
21 марта 2017 г. 17:21
vivich: Наверное, автор статьи себя имела ввиду, ей невозможно.
vivich
21 марта 2017 г. 17:11
Не вкурил! Объясните логику: "Спросить у Виктора Кудрина, ....., невозможно: 18 марта глава "ГСК" Кудрин был задержан. " Так для этого и задержан,чтобы спрашивали, нет?
Дмитрий Н
21 марта 2017 г. 17:03
Как для себя строят!
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