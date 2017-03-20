Арбитражный суд Петербурга аннулировал лицензию Европейского университета

Европейский университет лишился лицензии после заседания Арбитражного суда Петербурга 20 марта. В вузе готовятся подавать апелляцию.

Об аннулировании лицензии 20 марта сообщила представитель вуза на странице учебного заведения в Facebook. Решение вступит в силу через месяц или после рассмотрения апелляции.

Напомним, в 2016 году после многочисленных проверок, в том числе по запросу депутата Госдумы РФ Виталия Милонова, Рособрнадзор заявил о нарушениях в Европейском университете и приостановил его лицензию. При этом в учебном учреждении заявляли, что все нарушения уже устранили. Приостановка лицензии была заморожена на время разбирательств после обращения вуза в арбитражный суд Москвы.

А в январе 2017 года стало известно, что Смольный, недовольный перепланировками в здании, решил расторгнуть договор аренды, заключенный в 2011 году.

Как утверждали эксперты, гонения на вуз связаны с его учредителем — бывшим министром финансов РФ Алексеем Кудриным: с первыми проверками в университет нагрянули как раз тогда, когда Кудрина назначили заместителем председателя экономического совета при президенте и поручили ему готовить пакет экономических реформ.