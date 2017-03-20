В микрорайоне «Чистое небо» сдан первый дом

Setl City ввела в эксплуатацию первую очередь масштабного проекта «Чистое небо», расположенного в Приморском районе Петербурга.

В стадии строительства находятся еще пять домов, два из которых планируется сдать уже в этом году, 7 крытых паркингов и два детских сада на 190 мест каждый. Эксклюзивным брокером проекта выступает «Петербургская Недвижимость».

Первая очередь проекта – это четырехсекционный дом переменной этажности (от 12 до 23 этажей) жилой площадью порядка 26 тыс.кв.м. и коммерческими помещениями площадью 5,7 тыс. кв. м. Вместе с домом сдан и встроено-пристроенный подземный паркинг на 181 машиноместо. Все квартиры будут передаваться покупателям с полной чистовой отделкой согласно последним стандартам Setl City.

Во дворе первых очередей уже ведется строительство двух детских садов суммарно на 380 мест. Отметим, что ввод в эксплуатацию первого отдельностоящего трехэтажного детского сада намечен на середину текущего года.

В общей сложности в новом микрорайоне будут возведены 4 школы, 8 детских садов, 2 поликлиники (детская и взрослая), спортивный комплекс. Главная особенность проекта – широкий внутренний двор протяжённостью 1,5 километра, в котором расположатся большинство социальных объектов, будут проложены пешеходные и велодорожки, установлены цветники, высажены деревья.

Всего микрорайон «Чистое небо» займёт территорию 98 га, где предусмотрено 1,3 млн. кв. м жилья, 14 объектов социальной инфраструктуры, целый ряд торгово-сервисных объектов, а также парк и благоустроенная набережная реки Каменка.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

