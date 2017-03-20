Польский суд приговорил россиянина за шпионаж

Окружной суд Варшавы приговорил россиянина Станислава Ш. (фамилия не раскрывается, дело засекречено) к четырем годам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Об этом сообщает радиостанция RMF 24.

Прокурор просил приговорить юриста компании, обеспечивавшей правовое сопровождение строительства части газопорта в Свиноуйсьце, к 6 годам лишения свободы, защита обвиняемого настаивала на полном оправдании. Суд проходил в закрытом режиме.

Станислав Ш., имеющий, помимо российского, и польское гражданство, был арестован в октябре 2014 года. Польские спецслужбы заподозрили его в том, что он сотрудничал с ГРУ Генштаба России в 2012–2014 годах. Информация, которую передавал Станислав Ш., касалась проектов в сфере энергетики. Юрист посещал заседания сейма Польши, а также пытался попасть на стажировку в министерство экономики страны, скрыв информацию о том, что имеет гражданство другой страны.

Вместе с юристом был задержан подполковник Войска Польского Збигнев Й., ему также были предъявлены обвинения в шпионаже. В 2016 году суд приговорил подполковника к 6 годам лишения свободы. Как отмечало Radio Zet, Збигнев Й. передавал российской разведке данные, касающиеся дисциплинарных делопроизводств против нескольких сотен польских солдат, нарушивших дисциплину: начиная с участия в драке и заканчивая преступлениями, за которые грозят увольнение со службы и тюрьма. Благодаря информации, предоставленной Збигневом Й., российская разведка знала, кого из военнослужащих можно склонять к сотрудничеству, писали польские СМИ.

Весной 2015 года власти Польши заявили о «высокой активности» в стране российских спецслужб. Агентство внутренней безопасности (ABW) предполагало, что основной целью работы российских спецслужб была дискредитация позиции Польши и других членов НАТО относительно украинского кризиса. Польские спецслужбы указывали также на то, что Россия «поддерживает пропагандистские проекты», которые «создают одновременно положительный образ России, а также показывают в негативном свете оппонентов политики Кремля».