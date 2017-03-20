Смольный сообщил об отравлении голубей в Приморском районе

Массовой гибелью голубей в Приморском районе города заинтересовался комитет по природопользованию Петербурга. Проверка может завершиться уголовным делом.

Как сообщили 20 марта в пресс-службе Смольного, ветеринары назвали отравление предварительной причиной смерти 11 голубей, которых семнадцатого числа обнаружили на углу улицы Шаврова и проспекта Авиаконструкторов. После обращения местных жителей специалисты нашли на месте происшествия не только мертвых птиц, но и порошок желтого цвета, разбросанный в непосредственной близости от детских площадок.

«Признаков инфекционных заболеваний у птиц не выявлено, кожные покровы без повреждений», – отметила ветеринарный врач-эпизоотолог София Сосинова.

Чтобы назвать окончательную причину смерти птиц и яд, от которого те, предположительно, погибли, проведут еще одну экспертизу. После чего материалы могут быть переданы в правоохранительные органы для возбуждения дела по статье «Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, из хулиганских побуждений».

Дело об административном правонарушении уже возбуждено.