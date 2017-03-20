Спустя год после столкновения катера и гидроцикла на Неве возбуждено уголовное дело

Дознаватель Санкт-Петербургского линейного отдела МВД РФ на водном транспорте возбудил уголовное дело в отношении водителя катера, из-за которого пострадала девушка, управлявшая гидроциклом на Неве в мае 2016 года. Травмы потерпевшей оказались серьезными.

Как сообщает управление на транспорте МВД РФ по СЗФО 20 марта, катер и гидроцикл столкнулись между Тучковым и Биржевым мостами. В аварии водитель водного мотоцикла сломала ногу. Позже стало понятно, что травмы, которая получила 23-летняя девушка, оказались серьезными и со временем повлекли тяжкий вред для ее здоровья. Именно поэтому уголовное дело было возбуждено почти через год после происшествия.

Кроме того, молодой человек, по чьей вине произошла авария, управлял катером без прав. Теперь он стал подозреваемым по 268-й статье УК РФ (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта) и может сесть в тюрьму на два года.