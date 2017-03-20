Безбилетницы распылили газ в “Космонавте” на Бронницкой

Юные посетительницы петербургского клуба попытались сорвать концерт перцовым газом: их не пустили без билета послушать казахстанского исполнителя. Хулиганок ищет полиция.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, вечером 19 марта в «Космонавте» на Бронницкой улице во время концерта исполнителя Бахтияра Мамедова (творческий псевдоним Jah Khalib) неизвестные распылили перцовый газ.

«Народ стал выбегать из зала, началась давка в дверях, зрители выходили на улицу, хотя исполнитель продолжал петь», – уточнили авторы обращения в редакцию.

Часть посетителей, по словам очевидцев, попросила вернуть деньги за концерт.

В клубе «Фонтанке» подтвердили инцидент с распылением газа.

«Ко входу подошли четыре девушки, по виду – несовершеннолетние. У них отсутствовали билеты. В списках приглашенных они тоже не значились. На отказ в допуске подростки отреагировали распылением неизвестного вещества», – рассказали в пресс-службе.

Газ поднялся на танцпол. По словам представителей «Космонавта», воздух в помещении провентилировали через десять-пятнадцать минут.

«Некоторые зрители действительно обратились с просьбой вернуть средства за билеты, так как дальнейшее участие в мероприятии, по их мнению, не представлялось возможным. Заявления приняты, они будут удовлетворены», – заявили в клубе, добавив, что рассматриваются только обращения, поступившие в день концерта.

«Космонавт» обратился с заявлением в 38-й отдел полиции Адмиралтейского района о совершенном хулиганстве. Безбилетных мстительниц ищут.