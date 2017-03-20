Электромобили оставили без подзарядки

«Дочка» «Ленэнерго», пообещавшая год назад обеспечить Петербург заправками для электромобилей, так и не ввела их в эксплуатацию. В компании призывают сохранять терпение, но конкретных сроков запуска проекта, на который потратили 34,4 млн рублей, не называют.

По словам владельцев электрокаров, до тех пор, пока единственная доступная возможность заправиться — это розетка у дома, роста популярности экологичного транспорта ждать не стоит.

О проблеме с доступом к зарядным станциям АО «Санкт-Петербургские электрические сети» «Фонтанке» рассказал представитель сообщества владельцев электромобилей и гибридов в Петербурге Евгений Тимофеев. По его словам, он и другие водители пытались воспользоваться услугами электрозаправок, которые начали появляться в Северной столице с лета 2016 года, и потерпели неудачу.

«Для пользования станцией зарядки требуется пластиковая карточка EVTime (оператор электрозаправок, входит в группу «АЭГ». — Прим. ред.)», – отметил он. Предполагалось, что их будут выдавать после официального запуска сервиса. Изначально он был запланирован на осень 2016 года, затем перенесен на февраль, однако получить карточку невозможно и по сей день.

Сейчас владельцы электромобилей вынуждены заряжать их, протягивая кабель из своего дома. «Но для тех, кто приезжает в город на своей машине, найти место для зарядки проблематично», – говорит Евгений Тимофеев.

Напомним, «Санкт-Петербургские электрические сети» и «Ленэнерго» объявили о планах создать сеть электрозаправочных станций еще в конце 2014 года. В конце 2015 года был объявлен конкурс, победителем которого стало ООО «АудитЭнерго Групп», принадлежащее предпринимательнице Ие Гордеевой.

Контракт на сумму 28,2 млн рублей был заключен 23 марта 2016 года. В соответствии с ним, АЭГ обязалась установить электрозаправки по семи адресам – в течение 27 недель, то есть примерно к началу октября 2016 года.

Однако в процессе работы в рамках действующего контракта количество адресов увеличилось до 13, а сроки исполнения были продлены до 26 апреля. Цена договора выросла до 34,4 млн рублей, сообщили в «СПб ЭС». Как пояснила глава АЭГ Ия Гордеева, причиной изменения планов стало осознание «целесообразности установки электрозаправок в разных частях города для развития инфраструктуры в целом и удобства электромобилистов в частности».

Ранее компания также сообщала о сложностях в получении необходимых согласований. Сдвинуть сроки могла и реорганизация АО «СПб ЭС», которое с конца 2015 года вошло в состав «Ленэнерго».

Выдача «Зарядных карт клиента» произойдет «после завершения всех необходимых пуско-наладочных работ», рассказали в пресс-службе АО «СПб ЭС». Но точную дату, когда долгожданные электрозаправки, фактически построенные на бюджетные средства (АО «СПб ЭС» входит в состав «Ленэнерго», основными владельцами которого является правительство Санкт-Петербурга и Россети. — Прим. ред.), будут доступны для водителей, в компании назвать не смогли.

По данным организации, сейчас смонтировано и подключено 9 станций. Из них семь в самом Санкт-Петербурге (ул. Здоровцева, 11; наб. Обводного канала, 24А; ул. Руставели, 61; ул. Моисеенко, 18; Пулковское шоссе, 35 к.6; Парашютная ул.; Южная дорога, 21) и еще две в Ленинградской области (ТЦ «МЕГА Дыбенко», «МЕГА Парнас»). Две станции (на наб. Обводного канала, 118, и пр. Стачек, 99) готовы, но по ним пока нет договора с электросбытовой компанией. Еще по двум адресам (ул. Савушкина, 141Б, и ул. Софийская, 87, к.2) ведутся монтажные работы.

Готовые девять объектов сейчас работают в тестовом режиме. В чем именно заключается тестирование, в компании не пояснили, но отметили, что в нем участвует несколько электрокаров, принадлежащих АЭГ. «Также мы дали доступ путешественнику из Чехии, который проезжал через наш город», – рассказали в «СПб ЭС». В какую сумму обходится эксплуатация этих станций, в компании не подсчитывали. Это определится, когда будет выбран коммерческий оператор, который будет ими управлять, уточнила «дочка» "Ленэнерго".

По мнению владельцев электрокаров, одной из причин откладывания запуска сервиса могло стать желание «СПб ЭС» заработать на электрозаправках и отсутствие технической возможности это сделать. По данным «Фонтанки», программное обеспечение АЭГ позволяет сделать услугу платной, однако на данный момент «дочка» «Ленэнерго» не может взимать деньги за зарядку, поскольку это не прописано в ее уставе. В «СПб ЭС» сообщили, что на первом этапе карты будут выдаваться бесплатно при предъявлении документов на электротранспортное средство. Относительно будущего определенности нет – «прорабатываются разные варианты».

Вызывает недоумение у владельцев электрокаров и появление новых адресов. «Не очень понятна установка зарядных станций за городской бюджет у крупных сетевых торговых центров «МЕГА Дыбенко», «МЕГА Парнас» и «Лента» на улице Руставели, которые сами в состоянии установить ЭЗС для привлечения покупателей», – отмечает Евгений Тимофеев.

Парк электрокаров пока сравнительно невелик. По данным «Автостата», всего в Петербурге числится 47 электромобилей (вместе с гибридами около 100), по стране – 730. Причем за последний год темпы роста замедлились. В 2016-м россияне приобрели 83 электрических автомобиля, что почти на треть меньше, чем в 2015-м. По мнению участников рынка, помимо возросшей стоимости из-за курсовой разницы, на популярности сказывается и неразвитость инфраструктуры, в том числе нехватка зарядных станций.

Помимо электрозаправок «СПб ЭС», сейчас в Петербурге работает еще несколько сервисов, располагающихся на платных парковках. В ТРЦ «Галерея» она обойдется 100 рублей в час, в аэропорту Пулково – 200 рублей в час, у магазина «Верный» в Лыжном переулке 100-200 рублей в час, в зависимости от скорости зарядки. Станцией Сбербанка, установленной в одном из петербургских отделений, могут воспользоваться только вип-клиенты кредитной организации. По данным АЭГ, бесплатный сервис для любого желающего предоставляет апарт-отель Yes на улице Хошимина. Также электрозаправка организована в Политехническом университете.

А вот на сетях АЗС такие сервисы в ближайшее время вряд ли появятся. К примеру, компания ПТК, которая в прошлом году рассматривала возможность запуска одного-двух зарядных пунктов, решила пока не браться за этот проект. «Чтобы это было коммерчески эффективно, нужен спрос, – а мы его пока не видим», – пояснил заместитель генерального директора компании Леонид Чурилов.

В ближайшее время ажиотажа на электрокары ждать не стоит, отмечает руководитель консалтинговой группы «Университет продаж» Виталий Новиков. Однако запуск электрозаправок «СПб ЭС» все-таки немного подогреет спрос. «30 машин в год продадим», – отмечает он.

Также участники рынка возлагают надежду на Tesla. Как ранее сообщал «Коммерсант», американский производитель электромобилей планирует выйти на российский рынок самостоятельно и уже ищет площадки для представительства в Санкт-Петербурге и Москве.

Усилия к популяризации электротранспорта демонстрируют и городские власти. Например, с середины ноября 2016 года владельцы таких машин, оформившие специальные разрешения, получили возможность бесплатно парковать их в Петербурге на городских и перехватывающих парковках, а также на парковочных местах в зоне платной парковки.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»