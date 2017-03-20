Электромобили оставили без подзарядки

Еще
14:57 21.03.2017
Новость часа
14:50
На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины
Пришлите свою новость!
14:50
На Турку прорвало теплосеть - в разлив попали машины
14:44
Доллар упал ниже 57 рублей впервые с февраля
14:38
ВЦИОМ: 85% россиян не поддерживают привлечение низкоквалифицированных мигрантов
14:37
По делу о резиденции президента в Москве задержан экс-заместитель ФГУП ФСО
14:34
МЧС уточняет: Адрес пожара на Салова от 18 марта был указан неверно
14:30
У Мариинского дворца показали "демона ЗакСа"
14:19
Экс-президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
14:12
Эксперты: 95% закупаемых больницами лекарств — дженерики
14:06
Очевидцы: На Софийской водителя толкнули под машину
14:05
В Петербурге по делу о резиденции президента задержан экс-директор «Стройкомплект»
13:52
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки
13:49
В Москве задержан бывший заместитель главы ФГУП «Атэкс» и гендиректор «СтройФасада»
13:44
Нападающий СКА Дадонов: С «Динамо» нам просто повезло
13:36
Лидеры СКА Дацюк и Войнов могут пропустить начало серии с «Локомотивом»
13:32
Кремль дистанцировался от возможного бойкота "Евровидения"
13:25
Тренер СКА: «Локомотив» - очень настырная команда
13:23
Виртуальный продавец Sportage обманул адъюнкта Военного института
13:22
Музей истории Петербурга разыскивает зайцев
13:18
"ДП": Холдинг "ЭКО–культура" поглощает второй по величине в Ленобласти тепличный комплекс "Круглый год"
13:16
КС запретил полиции задерживать пикетчиков под предлогом безопасности
13:12
Эксперты: Число приговоров за экстремистские призывы снижается впервые за шесть лет
13:02
Россия погасит последний долг СССР
12:59
Матч «Спартак»-«Зенит» назначен на 16 апреля
12:55
Русский музей подсчитал количество посетителей выставки Айвазовского
12:51
Задержан «минер» дома на Художников
12:47
Смольный в 2016 году поддержал предпринимателей на 1,5 млрд рублей
12:46
В Москве задержан руководитель ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрей Каминов
12:37
Губернатор: Городу не хватает бассейнов и крытых катков
12:28
ФСБ проводит обыски в Петербурге по новому делу о резиденции президента
12:26
СМИ: Сотрудники ФСБ избили шваброй аспиранта, вывесившего флаг Украины на здании МГУ
12:18
Эксперты: Россияне перестали покупать обувь
12:11
Полтавченко нашел "сельпо" в Петроградском районе
12:00
СМИ узнали о возможном возвращении налога с продаж
11:53
Жительница Бурятии убила мужа, избившего ее за суп без мяса
11:49
Трех семиклассников сняли с электропоезда в Петербурге
11:46
Петербуржца отправили на исправительные работы за миллионный долг по алиментам
11:40
Глава петербургского УФСИН: Кресты-2 будет достраивать арестованный Кудрин
11:39
УФАС: Контракт на транспортное обслуживание главы Горизбиркома заключен с нарушением закона
11:34
«Главстрой-СПб» построит три детсада и школу на Парнасе
11:25
Фигуранта дела «Норд-Оста» Закаева приговорили к 19 годам колонии
11:18
Глава комитета по экономической политике: Выполнение майских указов тормозит сфера инвестиций
11:00
На парковке в Томске нашли взрывное устройство
10:52
«ВКонтакте» случайно передал пользователям админ-права
10:39
В Выборге ищут несовершеннолетнего насильника
10:35
Читатели «Фонтанки» оперативно помогли пожилым пациентам Максимилиановской больницы
10:31
Сирийская армия отбила ряд мощных атак на востоке Дамаска
10:21
СМИ: 17 британских банков участвовали в отмывании денег из РФ
10:15
При заезде на КАД с Витебского опрокинулась фура
10:09
Робби Уильямс вызвался выступить за Россию на «Евровидении»
10:03
Не контролируемые ЦБ организации исключат из операторов маткапитала
09:55
Экономическая полиция Петербурга обыскала и задержала 30 обнальщиков
09:41
Забастовки работников авиасферы в Финляндии отменяются
09:34
Петербургская пенсионерка за сто тысяч «спасла» внука от уголовного дела
09:25
Захарова ответила на сообщения о визите Тиллерсона в Москву
09:17
Пассажирам из 9 стран запретят летать в США с гаджетами
09:09
В 30 домах на Измайловском остывают батареи
09:01
СМИ: В кабмине обсуждают возврат налога с продаж
08:53
Роспотребнадзор начал борьбу с опасными комарами
08:45
Дочь Трампа получит кабинет в Белом доме и доступ к секретной информации
08:37
Октябрьскую набережную перекрыло ДТП
08:29
Кандидат в президенты Франции призвал страну «не сближаться с Путиным»
08:21
В Сирии сбили израильский беспилотник
08:13
СМИ: Глава госдепа Тиллерсон прилетит в Москву 12 апреля
08:05
На Оптиков «ГАЗель» развалилась пополам
01:24
Хармсовский "Маршрут №2" заведет в катакомбы Петрикирхе
00:57
Соцопрос: Ле Пен опережает Макрона
00:50
Старт Cygnus к МКС вновь перенесён
00:40
Трамп раскритиковал вывод войск США из Ирака
00:11
У Марса обнаружили исчезающие спутники
20/03
Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно
Предыдущие новости
Архив материалов
Город
Версия для печати
21.03.2017 14:04
3 Комментариев

Электромобили оставили без подзарядки

«Дочка» «Ленэнерго», пообещавшая год назад обеспечить Петербург заправками для электромобилей, так и не ввела их в эксплуатацию. В компании призывают сохранять терпение, но конкретных сроков запуска проекта, на который потратили 34,4 млн рублей, не называют.
Электромобили оставили без подзарядки
Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

По словам владельцев электрокаров, до тех пор, пока единственная доступная возможность заправиться — это розетка у дома, роста популярности экологичного транспорта ждать не стоит.

О проблеме с доступом к зарядным станциям АО «Санкт-Петербургские электрические сети» «Фонтанке» рассказал представитель сообщества владельцев электромобилей и гибридов в Петербурге Евгений Тимофеев. По его словам, он и другие водители пытались воспользоваться услугами электрозаправок, которые начали появляться в Северной столице с лета 2016 года, и потерпели неудачу.

«Для пользования станцией зарядки требуется пластиковая карточка EVTime (оператор электрозаправок, входит в группу «АЭГ». — Прим. ред.)», – отметил он. Предполагалось, что их будут выдавать после официального запуска сервиса. Изначально он был запланирован на осень 2016 года, затем перенесен на февраль, однако получить карточку невозможно и по сей день.

Сейчас владельцы электромобилей вынуждены заряжать их, протягивая кабель из своего дома. «Но для тех, кто приезжает в город на своей машине, найти место для зарядки проблематично», – говорит Евгений Тимофеев.

Напомним, «Санкт-Петербургские электрические сети» и «Ленэнерго» объявили о планах создать сеть электрозаправочных станций еще в конце 2014 года. В конце 2015 года был объявлен конкурс, победителем которого стало ООО «АудитЭнерго Групп», принадлежащее предпринимательнице Ие Гордеевой.

Контракт на сумму 28,2 млн рублей был заключен 23 марта 2016 года. В соответствии с ним, АЭГ обязалась установить электрозаправки по семи адресам – в течение 27 недель, то есть примерно к началу октября 2016 года.

Однако в процессе работы в рамках действующего контракта количество адресов увеличилось до 13, а сроки исполнения были продлены до 26 апреля. Цена договора выросла до 34,4 млн рублей, сообщили в «СПб ЭС». Как пояснила глава АЭГ Ия Гордеева, причиной изменения планов стало осознание «целесообразности установки электрозаправок в разных частях города для развития инфраструктуры в целом и удобства электромобилистов в частности».

Ранее компания также сообщала о сложностях в получении необходимых согласований. Сдвинуть сроки могла и реорганизация АО «СПб ЭС», которое с конца 2015 года вошло в состав «Ленэнерго».

Выдача «Зарядных карт клиента» произойдет «после завершения всех необходимых пуско-наладочных работ», рассказали в пресс-службе АО «СПб ЭС». Но точную дату, когда долгожданные электрозаправки, фактически построенные на бюджетные средства (АО «СПб ЭС» входит в состав «Ленэнерго», основными владельцами которого является правительство Санкт-Петербурга и Россети. — Прим. ред.), будут доступны для водителей, в компании назвать не смогли.

По данным организации, сейчас смонтировано и подключено 9 станций. Из них семь в самом Санкт-Петербурге (ул. Здоровцева, 11; наб. Обводного канала, 24А; ул. Руставели, 61; ул. Моисеенко, 18; Пулковское шоссе, 35 к.6; Парашютная ул.; Южная дорога, 21) и еще две в Ленинградской области (ТЦ «МЕГА Дыбенко», «МЕГА Парнас»). Две станции (на наб. Обводного канала, 118, и пр. Стачек, 99) готовы, но по ним пока нет договора с электросбытовой компанией. Еще по двум адресам (ул. Савушкина, 141Б, и ул. Софийская, 87, к.2) ведутся монтажные работы.

Готовые девять объектов сейчас работают в тестовом режиме. В чем именно заключается тестирование, в компании не пояснили, но отметили, что в нем участвует несколько электрокаров, принадлежащих АЭГ. «Также мы дали доступ путешественнику из Чехии, который проезжал через наш город», – рассказали в «СПб ЭС». В какую сумму обходится эксплуатация этих станций, в компании не подсчитывали. Это определится, когда будет выбран коммерческий оператор, который будет ими управлять, уточнила «дочка» "Ленэнерго".

По мнению владельцев электрокаров, одной из причин откладывания запуска сервиса могло стать желание «СПб ЭС» заработать на электрозаправках и отсутствие технической возможности это сделать. По данным «Фонтанки», программное обеспечение АЭГ позволяет сделать услугу платной, однако на данный момент «дочка» «Ленэнерго» не может взимать деньги за зарядку, поскольку это не прописано в ее уставе. В «СПб ЭС» сообщили, что на первом этапе карты будут выдаваться бесплатно при предъявлении документов на электротранспортное средство. Относительно будущего определенности нет – «прорабатываются разные варианты».

Вызывает недоумение у владельцев электрокаров и появление новых адресов. «Не очень понятна установка зарядных станций за городской бюджет у крупных сетевых торговых центров «МЕГА Дыбенко», «МЕГА Парнас» и «Лента» на улице Руставели, которые сами в состоянии установить ЭЗС для привлечения покупателей», – отмечает Евгений Тимофеев.

Парк электрокаров пока сравнительно невелик. По данным «Автостата», всего в Петербурге числится 47 электромобилей (вместе с гибридами около 100), по стране – 730. Причем за последний год темпы роста замедлились. В 2016-м россияне приобрели 83 электрических автомобиля, что почти на треть меньше, чем в 2015-м. По мнению участников рынка, помимо возросшей стоимости из-за курсовой разницы, на популярности сказывается и неразвитость инфраструктуры, в том числе нехватка зарядных станций.

Помимо электрозаправок «СПб ЭС», сейчас в Петербурге работает еще несколько сервисов, располагающихся на платных парковках. В ТРЦ «Галерея» она обойдется 100 рублей в час, в аэропорту Пулково – 200 рублей в час, у магазина «Верный» в Лыжном переулке 100-200 рублей в час, в зависимости от скорости зарядки. Станцией Сбербанка, установленной в одном из петербургских отделений, могут воспользоваться только вип-клиенты кредитной организации. По данным АЭГ, бесплатный сервис для любого желающего предоставляет апарт-отель Yes на улице Хошимина. Также электрозаправка организована в Политехническом университете.

А вот на сетях АЗС такие сервисы в ближайшее время вряд ли появятся. К примеру, компания ПТК, которая в прошлом году рассматривала возможность запуска одного-двух зарядных пунктов, решила пока не браться за этот проект. «Чтобы это было коммерчески эффективно, нужен спрос, – а мы его пока не видим», – пояснил заместитель генерального директора компании Леонид Чурилов.

В ближайшее время ажиотажа на электрокары ждать не стоит, отмечает руководитель консалтинговой группы «Университет продаж» Виталий Новиков. Однако запуск электрозаправок «СПб ЭС» все-таки немного подогреет спрос. «30 машин в год продадим», – отмечает он.

Также участники рынка возлагают надежду на Tesla. Как ранее сообщал «Коммерсант», американский производитель электромобилей планирует выйти на российский рынок самостоятельно и уже ищет площадки для представительства в Санкт-Петербурге и Москве.

Усилия к популяризации электротранспорта демонстрируют и городские власти. Например, с середины ноября 2016 года владельцы таких машин, оформившие специальные разрешения, получили возможность бесплатно парковать их в Петербурге на городских и перехватывающих парковках, а также на парковочных местах в зоне платной парковки. 

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (3)
lyolik
21 марта 2017 г. 14:54
Velikolepnaya:
Давно хочу узнать существует ли вообще в открытом доступе информация сколько на одной зарядке может проехать и почем будет обходиться один заряд аккумулятора
Тесла в нашем климате проедет километров 150 зимой и 250 летом. Остальные даже не стоит брать во внимание — не больше 20 зимой и 40 летом.
Velikolepnaya
21 марта 2017 г. 14:51
Давно хочу узнать существует ли вообще в открытом доступе информация сколько на одной зарядке может проехать и почем будет обходиться один заряд аккумулятора
lyolik
21 марта 2017 г. 14:44
В нашем климате электрокары вряд ли приживутся. Постоянно фары, печки, кондиционеры, музыка. Гибриды себя не показали, да и стоят дороже. Для кого такой размах заправок?
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Yolkki Village
20.03.2017 10:24

Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%

Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20

​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика

Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00

«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку

Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Смольный объявил конкурс на проектирование велодорожки на набережной Фонтанки
В Смольном все же решили реконструировать двор Михайловского дворца
«Фонтанка» за 60 секунд – 20 марта
Рядом с Фарфоровским кладбищем все-таки появится торговый центр
Погрузчик у Мариинского театра взбесился от количества мусора во дворах
На реках и каналах Петербурга начали ломать лед
Погода разделила небо над Петербургом на темную и светлую сторону
КСП не удалось засудить «Петербургский метрополитен» на 466 миллионов
Двух коллекторов в Петербурге оштрафовали за ночные звонки должникам
Макаров начал проверку помощников депутатов из-за плаката, где он изображен в виде Мефистофеля
Электромобили оставили без подзарядки
Участники митинга на Марсовом поле: Мы вам не деревня
Кресты-2 рождены, чтоб воровскую сказку сделать былью
«Муха» протеста
Частный трамвай может прихлопнуть «Блоху»
Госзаказ перегрелся
Буров встал за Исаакий
Как Петербург превратился в песочницу
Валерий Шиян: Мы закончили с экспериментами
Смольный собор: панорама на 4,5 миллиона
Говорим и показываем
Главное
Последнее

При заезде на КАД с Витебского опрокинулась фура

Фото с сайта navalny.com

Политический лайфхак: Как отмыться от зеленки?

Погода разделила небо над Петербургом на темную и светлую сторону

Бобры усовершенствовали облик Дворцового парка в Гатчине

ДТП с тремя машинами случилось на Дибуновской во время блэкаута

"ДТП и ЧП"

На Полюстровском искали бомбу в магазине автозапчастей

Новости компаний
Yolkki Village
20.03.2017 10:24
Первая очередь Yolkki Village готова почти на 100%
Работы по строительству первой очереди Yolkki Village во Всеволожском районе Ленинградской области практически завершены. Ведется благоустройство территории комплекса.
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
«РЖД Тур»
16.03.2017 18:00
«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку
Экскурсия на поезде с настоящим паровозом – отличный способ провести выходные всей семьей
КЕЙ
14.03.2017 08:00
Эксперты КЕЙ объяснили зачем нужен новый стандарт HDMI
Эксперты цифрового ретейлера КЕЙ объяснили, как работают телевизоры с новым стандартом передачи данных HDMI 2.0 и почему нужно обновить старый HDMI-кабель.
10.03.2017 18:20
В Петербурге отметили 25-летие частной охранной деятельности
10 марта в Санкт-Петербурге состоялся автопробег, приуроченный к 25-летию частной охранной деятельности в России
Молодежный еврейский центр «Гилель»
09.03.2017 16:00
Лайфхак: едем в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
Tele2
07.03.2017 11:20
Tele2 ломает систему и переносит «пакеты»
Tele2 запускает новый этап рекламной кампании по продвижению коммуникационной платформы «Другие правила»
«Главстрой-СПб»
06.03.2017 13:38
Компания «Главстрой-СПб» провела детский вокальный конкурс «Парад звезд»
Компания «Главстрой-СПб» подвела итоги детского вокального конкурса «Парад звезд»
www.m21vek.ru
28.02.2017 10:00
В 21 веке решат проблему парковок
18 февраля 2017 года в рамках работы выставки «Жилищный проект» состоялась презентация нового российского парковочного оборудования, представленного компанией «Мегаполис 21 век»
УБРиР
28.02.2017 08:00
УБРиР открыл еще один офис в Санкт-Петербурге
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) продолжает развивать офисную сеть в Санкт-Петербурге. Теперь в городе начала работу третья по счету точка продаж - дополнительный офис «Озерки» формата «стрит-ритейл»
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.