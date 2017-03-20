Погрузчик у Мариинского театра взбесился от количества мусора во дворах

В Петербурге ГИБДД установила личность водителя бешеного погрузчика с улицы Декабристов. Техника потеряла контроль при вывозе мусора, оставшегося во дворах с зимы. Танцы погрузчика запечатлела камера видеорегистратора.

Как сообщили «Фонтанке» 20 марта в УГИБДД по Петербургу и области, инцидент, о котором СМИ рассказали в выходные, случился в пятницу, 17 марта.

«В 13 часов 30 минут у дома 20 по улице Декабристов мужчина 1965 года рождения, управляя погрузчиком, совершил наезд на ВАЗ-2112», – уточнили в ведомстве.

После ДТП составлен административный протокол по статье 12.5 КоАП «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Санкция – предупреждение или штраф 500 рублей.

Водитель был трезв.

В пресс-службе администрации Адмиралтейского района «Фонтанке» помогли установить компанию, которой принадлежит танцующая техника. Это ООО «ЖКС-1 Адмиралтейского района».

«17 марта погрузчик вывозил со двора многоквартирного дома мусор, оставшийся после зимы», – уточнили в администрации. Дирекции «ЖКС-1» поручено разобраться в обстоятельствах происшествия.