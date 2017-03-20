Погода разделила небо над Петербургом на темную и светлую сторону

Разделенное на черное и белое небо днем 20 марта петербуржцы могли наблюдать над Петропавловской крепостью в Петербурге. Необычную игру света зафиксировал фотокорреспондент «Фонтанки».

Располосованное небо попало в объектив фотографа нашего издания днем в понедельник. Как объяснили в Гидрометцентре, явление это нередкое и называется «полосы падения». «Это следы выпадающих осадков. А то, что справа они тёмные, а слева – отчётливо белёсые, – видимо, особенности освещения», – объяснила «Фонтанке» начальник сектора долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Наталья Мироничева.

Сейчас в городе на Неве +7 градусов тепла. В день весеннего равноденствия в Петербурге переменная облачность, к ночи вновь похолодает до -1, на дорогах образуется гололед.