Дело о взятке одного из руководителей Аграрного университета передано в суд

Прокуратура Петербурга подписала обвинительное заключение по делу о получении взятки в 200 тысяч рублей начальником управления развития и капитального строительства аграрного университета в Пушкине. Рассмотрением обвинения против Израиля Глузмана займется Пушкинский районный суд.

Как сообщает Генеральная прокуратура РФ 20 марта, Глузман получил деньги за возможность подписать договор аренды одного из помещений университета в ноябре 2016 года. Он якобы потребовал у потенциального арендатора платить ему по 50 тысяч рублей ежемесячно. На подобные условия представитель организации согласился и заплатил начальнику вуза за 4 месяца вперед. Но под присмотром УФСБ, сотрудник которого и задержали мужчину после передачи денег.

Глузман по время следствия находился под домашним арестом, несмотря на предложения адвокатов топ-менеджера отпустить его под залог в миллион рублей.

Напомним, той же осенью за взяточничество были задержаны еще двое сотрудников вуза – декана юрфака Исабала Зейналов обвиняется в получении 300 тысяч рублей со студентов Аграрного университета, а начальник административно-правового управления Руслан Магомаев был арестован за «решение вопросов», касающихся судьбы одного из филиалов СпбГАУ посредством взятки в полтора миллиона рублей. После всех трех историй, ректор вуза Сергей Широков был освобожден от должности.