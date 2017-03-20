Усманов выбыл из тройки богатейших россиян

Первое место в списке богатейших людей России по версии Forbes занял совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон. В мировом рейтинге он занял 46-е место. В прошлом году он впервые возглавил рейтинг богатейших россиян (60-е место в глобальном рейтинге). Его состояние, по данным журнала, по сравнению с 2016 годом увеличилось на $4 млрд, до $18,4 млрд.

Следующим в списке оказался председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с выросшим за год на $6,6 млрд состоянием в $17,5 млрд. В мировом рейтинге он занял 51-е место. Замкнул тройку лидеров среди богатейших россиян владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние выросло на $6,8 млрд, до $16,1 млрд. В глобальном рейтинге он занял 57-е место.

В прошлом году второе и третье места занимали основатель USM Holdings Алишер Усманов и совладелец «Альфа-Групп» Михаил Фридман. Первый в этом году занял пятое место (состояние увеличилось на $2,7 млрд, до $15,2 млрд, 66-е место в глобальном рейтинге), а второй — седьмое место (состояние выросло на $1,1 млрд, до $14,4 млрд, 75-е место в мировом рейтинге).