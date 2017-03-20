Петербуржцы завоевали в Финляндии 10 золотых медалей в турнире по танцам на колясках

В Хельсинки состоялся Второй открытый международный чемпионат Финляндии по танцам на колясках – Wheelchair Dance Sport International Suomi Open 2017 competition.

Как рассказали в Федерации спортивных танцев на колясках России, покорять финский паркет отправились танцоры из Санкт- Петербурга, одни из лучших спортсменов Сборной команды России по танцам на колясках – действующие чемпионы мира, многократные призеры Кубка мира, многократные чемпионы России, заслуженные мастера спорта.

По итогам соревнований 10 медалей отправились из Хельсинки в Санкт-Петербург. В латиноамериканской программе «Комби» лучшими стали Максим Седаков и Светлана Кукушкина, серебро у Вячеслава Осипова и Галины Рыжковой, бронза у Сергея Антонова и Анны Богатыревой. В соревнованиях «Дуэтов» в латиноамериканской и европейской программах уверенную победу одержали Сергей Антонов и Александра Бердник, завоевав еще две золотые медали.

«Танцоры из России продолжают поддерживать высокую планку своих спортивных достижений, оставаясь лучшими. Благодаря участию в финском турнире они не только оценили уровень своего мастерства в традиционном соперничестве друг с другом, но и в очередной раз доказали всем, что несмотря на все сложности в международной спортивной жизни, российские спортсмены продолжают тренироваться и находятся в прекрасной форме!», – сказали в Федерации.