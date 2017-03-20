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20.03.2017 16:09

Умер капитан ЗВО, попавший в реанимацию после похода в кафе

Медики не смогли спасти капитана Западного военного округа, после посещения кафе оказавшегося в больнице с переломом черепа: военнослужащий умер, не приходя в сознание. В обстоятельствах его смерти будет разбираться Следственный комитет Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке» 20 марта, 37-летний заместитель командира красносельской части ЗВО скончался на следующий день после госпитализации. Полиция передала материалы дела в ГСУ СК РФ по городу.  По информации нашего издания, основной версией смерти является получение травм при падении. По предварительной информации, мужчина был пьян.

Напомним, инцидент произошел в ночь на 12 марта. Капитана от кафе на улице Первого Мая в Красном Селе забрала скорая. Администрация заведения уверяла, что военнослужащий споткнулся и упал со ступенек при входе, друг пострадавшего убеждал, что его приятеля ударил охранник.


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