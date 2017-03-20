Погибший в Сирии петербуржец, боец ЧВК, похоронен в Кронштадте

Петербуржец Александр Сагайдак, погибший в феврале 2017 года в Сирии, похоронен сегодня на кронштадтском кладбище.

Как стало известно «Фонтанке», 45-летний Александр Сагайдак принимал участие в боевых действиях в Сирии в составе «частной военной компании». По предварительным данным, он погиб в конце февраля 2017 года. Его тело было переправлено в морг военного госпиталя в Ростове, по словам собеседников «Фонтанки», официальная причина смерти – «сердечная недостаточность».

Фото: Денис Коротков

Фото: Денис Коротков

Об Александре Сагайдаке известно, что в девяностых годах он служил в пограничных войсках России в Таджикистане, принимал участие в боевых действиях. После увольнения в запас в течение многих лет работал в частных службах безопасности. До 2015 года был начальником охраны у муниципального депутата Всеволожского района Эдуарда Чирко – политика со сложной репутацией, в прошлом главы администрации и муниципального совета Колтушей.

Известно, что в январе 2016 года Сагайдак был задержан полицией за хранение оружия и боеприпасов. Он был арестован и находился под стражей до лета 2016 года, когда был освобожден под подписку о невыезде.

Эдуард Чирко рассказал «Фонтанке», что Александр Сагайдак, по его данным, подрядился на работу в некую «частную военную компанию» в июле 2016 года, освободившись из следственного изолятора. После этого Сагайдак уехал в лагерь подготовки в Краснодарский край. Эдуард Чирко подтвердил, что, по его данным, Александр Сагайдак погиб в бою на территории Сирии.

Напомним, что в поселке Молькино Краснодарского края, по данным «Фонтанки», находилась база подготовки неформального военного формирования, известного, как «ЧВК Вагнера», бойцы которого, по многочисленным свидетельствам, принимали участие в боевых действиях на территории Юго-Востока Украины и в Сирии.

Как сообщает в своем блоге знакомая и коллега Александра Сагайдака yuliya-ladoga, до Сирии Сагайдак принимал участие в боевых действиях на Донбассе:

«Саша всегда был там, где горячо. Настоящий пограничник, ставящий честь превыше всего, он защищал родину всю свою жизнь. Не мог не защищать. В молодости – Таджикистан – и такие заварухи, от которых волосы шевелятся, и это при том, что о них рассказывал неохотно.

Пребывание на Донбассе неслабо надломило его. Он уже так и не смог вернуться к обычной нормальной жизни дома – ни в семье, ни в работе. Поэтому – как следствие – Сирия. Это только в новостях там все хорошо и легко – мы только летаем и бомбим, освобождаем, так сказать, от ИГИЛа. Но это неправда – там гибнут люди каждый день. Там и погиб Александр Сагайдак – мой дорогой Друг».

yuliya-ladoga публикует фотографии Александра Сагайдака, присланные из Сирии, а также фото его униформы с наградами. На нем различимы медали «За отвагу» и «За отличие в охране государственной границы», а также знак «200 выходов на охрану границы». Награды, напоминающие по форме «ополченский крест» черного цвета со скрещенными мечами и изображением по центру пятиконечной звезды, государственными или ведомственными наградами Российской Федерации не являются, опознать их мы не смогли.

В беседе с «Фонтанкой» yuliya-ladoga (имя известно редакции) подтвердила сообщенные ею в блоге сведения и заверила, что награды принадлежат Сагайдаку. Однако уточнять информацию не стала: «Больше, чем я уже написала, мне нечего сказать. Если вы напишете, каким героем был Александр, очень хорошо. А зачем какие-то еще подробности, непонятно».