Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков, чтобы поддержать своих виноделов. Теперь на этот продукт больше не будут распространяться ограничения на рекламу и продажу в ночное время, сообщает 20 марта ТАСС.

В данный момент вино в Молдавии — продукт питания, произведенный путем спиртового брожения винограда и виноградного сусла. По словам автора закона, депутата Ивана Балана, изменения призваны поддержать местные винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию. Он уверен, что умеренное потребление качественного вина принесет пользу и жителям страны, которые в последнее время отдают предпочтение более крепким напиткам.

Молдавия уже несколько лет возглавляет рейтинг самых пьющих стран, который составляет Всемирная организация здравоохранения. Ежегодно на каждого совершеннолетнего жителя республики приходится до 17,4 литра чистого спирта.

17 марта президент Молдавии Игорь Додон, побывавший с визитом в Москве, подарил российскому лидеру Владимиру Путину несколько ящиков молдавского вина.

Запрет на импорт в Россию молдавских вин и виноматериалов был введен в 2006 году. В конце февраля 2017 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что для значительной части винодельческих предприятий Молдавии ограничения могут быть сняты. Как сообщила в начале марта Национальная служба новостей (НСН), ряд молдавских заводов представят пробы своей продукции, чтобы получить разрешение на поставки в Россию.