Защитник СКА Егор Рыков признан лучшим новичком второго раунда плей-офф КХЛ

Лучшим новичком второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги признан 19-летний защитник СКА Егор Рыков, сообщает 20 марта официальный сайт КХЛ. Петербургский спортсмен сыграл во всех пяти матчах противостояния с московским «Динамо», в среднем проводил на льду по 11 минут 10 секунд и заблокировал пять бросков противника.

Лучшим нападающим второго раунда стал Данис Зарипов (семь голов) из магнитогорского «Металлурга», лучшим защитником – игрок «Локомотива» Якуб Накладал (7 очков, «+1»), а лучшим вратарем – казанец Эмиль Гарипов (94,5% отраженных бросков, пропущенных шайб в среднем за игру – 1,62).

Напомним, 18 марта СКА обыграл «Динамо» со счетом 4-1 в серии. Следующим соперником армейцев с Невы станет «Локомотив». Первая игра пройдет 23 марта.