Юниорские команды «Зенита» проведут сборы в Крыму и Приднестровье

В Крыму и в Приднестровье проведут учебно-тренировочные сборы команды Академии футбольного клуба «Зенита». В Тирасполь (столица непризнанной Приднестровской Молдавской Республики) отправятся команды 2000 и 2001 годов рождения, а в Евпаторию — 2002 и 2004 годов рождения, сообщает официальный портал сине-бело-голубых.

Еще две команды Академии «Зенита» — 2005 и 2007 годов рождения — отправятся в Сочи, где выступят на Кубке весны и Кубке надежды соответственно. Турниры начнутся 24 марта.

Еще один турнир, Premier League International Tournament, с участием команды «Зенит» U-13, запланированный на конец марта, пройдет в Англии. В нем также примут участие «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Тоттенхэм», «Сандерленд», «Эвертон», «Фулхэм», «Рединг», «Вест Бромвич», щвейцарские «Янг Бойз» и мюнхенская «Бавария».

Напомним, в декабре 2014 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение запретить командам из Крыма выступать в чемпионате России с 1 января 2015 года. Вскоре после этого был создан Крымский футбольный союз (КФС) с собственным чемпионатом. В феврале 2017 года УЕФА выделил 1 миллион евро на развитие футбола в Крыму.