Двое петербуржцев пытались сжечь бездомного в парадной

Ссора в парадной дома в центре Петербурга в минувшие выходные закончилась для бездомного в больнице. По версии следствия, оппоненты облили его горючим и подожгли.

Как сообщает 20 марта пресс-служба УВО войск Росгвардии РФ по Петербургу и области, жители дома 3 по Тульской улице ночью 18 марта услышали крики — на лестничной площадке горел человек. Прибывшие медики госпитализировали пострадавшего с термическими ожогами. А возможных поджигателей «по горячим следам» и описанию соседей задержал наряд вневедомственной охраны.

Двое мужчин, 47 и 34 лет, разругались с 31-летним бездомным, который зашел в парадную. По версии следствия, они вылили на бездомного горючую жидкость, подожгли ее и сбежали.

Теперь оба проходят подозреваемыми по уголовному делу о покушении на убийство.