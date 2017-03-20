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20.03.2017 15:41

Петербургский бизнесмен арестован по делу о двойных продажах квартир

В Петербурге суд санкционировал арест бизнесмена Евгения Кривцова. Следствие считает его причастным к двойным продажам квартир жилкомплекса «Охта-Модерн» на Большеохтинском проспекте.

Как сообщили «Фонтанке» в Петроградском суде в понедельник, 20 марта, ГСУ ГУ МВД Петербурга и области обратилось с ходатайством о заключении Кривцова под стражу по уголовному делу, возбужденному по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».

«Ходатайство удовлетворено», – уточнили в суде.

По данным «Фонтанки», следственные мероприятия проводятся также в отношении отца арестованного – Сергея Кривцова. Он, по данным ГСУ, находится в Финляндии.

Кривцовых проверяют на аффилированность к компании «Питер-Констракшн», которая возводила жилкомплекс «Охта-Модерн» (сейчас – ЖК «На Охте») на Большеохтинском проспекте и имеет офис на Большой Пушкарской улице. В составе учредителей, по данным СПАРК, отец и сын никогда не состояли, но следствием они считаются конечными бенефициарами фирмы. По мнению МВД, в период заключения договоров с дольщиками ЖК имели место десятки эпизодов двойных продаж квартир.

В настоящее время достройкой ЖК «На Охте» занимается другой инвестор, объект должен быть введен в июне 2017-го. Ранее дольщики объявляли голодовку.


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