Роскомнадзор получил более 7 тысяч жалоб на «группы смерти»

Более 7 тысяч сообщений с информацией о «группах смерти» поступило на «горячую линию» единого реестра запрещенной информации с января 2017 года. При этом ссылок, которые действительно содержат подобный контент, оказалось чуть более 5 тысяч. 92% процента незаконных Интернет-страниц уже заблокировано.

Как сообщает 20 марта пресс-служба Роскомнадзора, работая совместно с Роспотребнадзором, компанией Mail.ru Group, администрацией социальных сетей «ВКонтакте», «Одноклассники» и «МойМир», ведомство с начала года выявило 4210 групп и личных страниц, на которых подросткам предлагалось и показывалось, как уйти из жизни. На сегодняшний день 3909 ссылок из «черного списка» уже заблокированы, остальные еще находятся на рассмотрении у специалистов Роспотребнадзора.

Аналогичная работа ведется и с зарубежными соцсетями – в Instagram, Facebook и Twitter была найдена 1151 запрещенная запись, 724 из них уже заблокированы.

Чиновники отметили, за весь прошлый год сообщений о «группах смерти» поступило примерно 12 тысяч (таким образом, три месяца 2017 года уже опередили статистику полугодия в 2016-м). А всего с начала ведения реестра в 2012 году от граждан поступило около 50 тысяч указаний на контент, призывающий подростков поучаствовать в «игре», заканчивающейся гибелью детей.

Как отмечают специалисты, следящие за подобными группами, искать их стало сложнее. Если раньше информация распространялась в специально созданных сообществах, то теперь все больше запрещенного контента доходит до подростков через личные сообщения — заметить эти данные становится невозможно. При этом 5 – 10% вновь выявляемых «групп смерти» создают администраторы ранее заблокированных сообществ.

Напомним, с момента появления «групп смерти» был арестован всего один вероятный организатор подобных сообществ — Филипп Будейкин, по прозвищу Лис, находится в СИЗО в Петербурге с осени прошлого года. Ему вменяются только два эпизода, по которым может быть доказана его вина, при этом случаев, когда подростки погибали из-за участия в таких группах, по мнению общественных объединений, занимающихся профилактической работой в соцсетях, больше десятка. Перед роковым шагом несовершеннолетние удаляют переписку с кураторами, и доказать чью-либо вину становится невозможно.