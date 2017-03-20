Бывшая жена экс-главы Чукотки разбилась на Mercedes, зарегистрированном в Петербурге

Бывшая жена экс-губернатора Чукотки Ирина Назарова 19 марта серьезно пострадала в результате ДТП в центре Москвы – она впала в кому. По словам очевидцев, после удара о столб она вышла из машины и упала.

Как сообщают СМИ, она управляла автомобилем Mercedes GLE350 с элитными госномерами, принадлежащим жителю Сочи, а зарегистрированным в Санкт-Петербурге.

Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».