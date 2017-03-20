Бывшая жена экс-главы Чукотки разбилась на Mercedes, зарегистрированном в Петербурге
Бывшая жена экс-губернатора Чукотки Ирина Назарова 19 марта серьезно пострадала в результате ДТП в центре Москвы – она впала в кому. По словам очевидцев, после удара о столб она вышла из машины и упала.
Как сообщают СМИ, она управляла автомобилем Mercedes GLE350 с элитными госномерами, принадлежащим жителю Сочи, а зарегистрированным в Санкт-Петербурге.
Подробности и фотографии – на «Водителе Петербурга».
Справка:
Александр Назаров возглавлял Чукотский автономный округ до Абрамовича в 1991-2000 годах.