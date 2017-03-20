Электроснабжение трех районов Петербурга восстановлено

Свет вернулся в дома Калининского, Выборгского и Приморского районов. Точные причины аварии, оставившей утром 20 марта без электричества 15 тысяч человек, выясняются.

Как сообщили в пресс-службе МЭС Северо-Запада (филиал ПАО «ФСК ЕЭС»), электроснабжение всех потребителей от подстанции 330 кВ «Завод Ильич» восстановлено в 13.40. Все обстоятельства, из-за которых произошло нарушение, установит специально созданная комиссия.

Напомним, что в 9.24 сработавшая защита отключила фидер 6 кВ на подстанции. Без света остались 15 тысяч жителей трех районов Петербурга. Встали трамваи, не работающие светофоры собирали пробки и ДТП.

К устранению последствий аварии подключились специалисты «Ленэнерго». В компании мобилизовали все оперативно-выездные бригады, и усилиями 20 единиц спецтехники и 59 человек большую часть потребителей запитали по резервной схеме. Чтобы обеспечить электроэнергией больницы, школы и детские сады, в районы направили пять дизель-генераторных установок. По данным МЭС Северо-Запада, аварию локализовали в 10:02. Однако жители попавших в зону отключения домов отметили, что и после «локализации» свет «мигал» и появлялся на короткое время.