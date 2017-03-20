Еще
16:34 20.03.2017
Новость часа
15:02
Электроснабжение трех районов Петербурга восстановлено
Пришлите свою новость!
16:30
Петербуржцы завоевали в Финляндии 10 золотых медалей в турнире по танцам на колясках
16:21
Дело о взятке одного из руководителей Аграрного университета передано в суд
16:09
Умер капитан ЗВО, попавший в реанимацию после похода в кафе
16:09
Усманов выбыл из тройки богатейших россиян
16:01
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
16:00
Защитник СКА Егор Рыков признан лучшим новичком второго раунда плей-офф КХЛ
15:49
Юниорские команды «Зенита» проведут сборы в Крыму и Приднестровье
15:45
Двое петербуржцев пытались сжечь бездомного в парадной
15:41
Петербургский бизнесмен арестован по делу о двойных продажах квартир
15:40
Роскомнадзор получил более 7 тысяч жалоб на «группы смерти»
15:36
Германия отказалась наращивать расходы на оборону до требуемого НАТО минимума
15:10
Бывшая жена экс-главы Чукотки разбилась на Mercedes, зарегистрированном в Петербурге
15:02
Электроснабжение трех районов Петербурга восстановлено
14:46
Лукашенко обвинил «пятую колонну» в нагнетании ситуации в Белоруссии
14:39
Уральцы сыграли в кёрлинг автомобилями «Ока»
14:35
Четыре петербургских моста разведут из-за подготовки к навигации
14:27
Лента "Красавица и чудовище" собрала сенсационную выручку
14:26
Официальный курс евро снизился на 68 копеек
14:19
В Чечне ответили на сообщения о принуждении к участию в митинге за Крым
14:15
Президент Финляндии просит снизить себе зарплату
14:12
Бобры усовершенствовали облик Дворцового парка в Гатчине
14:07
В Финляндии выпустили пирожные в честь собаки президента
14:07
Глава департамента судейства РФС: Эпизод с пенальти Дзюбы не вызывает сомнений
14:03
Глава ФЕОР заявил о дефиците синагог в Москве
13:55
Кабмин продлил программу поддержки россиян, учащихся за рубежом
13:49
Бывшего депутата ЗакСа Нестерову допустили до голоса мужа
13:46
КСП не удалось засудить «Петербургский метрополитен» на 466 миллионов
13:38
Двух коллекторов в Петербурге оштрафовали за ночные звонки должникам
13:31
Петербургские больницы оштрафовали на 500 млн рублей
13:26
ЗАО «Трест» отремонтирует Пулковское шоссе за 247 млн рублей
13:14
Бомбу в здании на Полюстровском не нашли
13:12
Новой книге о Гарри Поттере готовят экранизацию с Дэниелом Рэдклиффом
13:08
Порошенко: Блокада ЛДНР ударила по украинской промышленности
13:04
Проект "Русский iPad" закончился провалом
13:00
У журналиста из Нидерландов на Московском вокзале увели кошелек
12:58
YouTube поймали на блокировке роликов с геями и трансгендерами
12:55
КС вернул суд присяжных пожилым мужчинам
12:44
РАН перенесет выборы председателя из-за отсутствия кандидатов
12:38
Петербуржец признался в убийстве бойфренду своей дочери
12:27
Минтруда планирует усилить контроль за расходованием маткапитала
12:26
Грузчика Пулково подозревают в кражах гаджетов, одежды и алкоголя
12:13
В центре Москвы обстреляли студию Никиты Михалкова
12:11
ДТП с тремя машинами случилось на Дибуновской во время блэкаута
12:08
Макаров начал проверку помощников депутатов из-за плаката, где он изображен в виде Мефистофеля
12:00
Детский омбудсмен: Число самоубийств в России выросло в 2016-м на 60%
11:50
Расписание "Аллегро" изменится с переходом на летнее время
11:44
Россия и Япония обменялись предложениями по совместной деятельности на Курилах
11:37
Россия поднялась на 49-е место в списке самых счастливых стран
11:33
В Оржицах ищут любящего школьниц выходца из Азии
11:28
На Полюстровском искали бомбу в магазине автозапчастей
11:24
СК проводит обыски по делу о контрабанде мяса в Петербурге
11:10
Путин назначил нового главу ФССП
11:03
Без света остались пятнадцать тысяч петербуржцев
10:55
В Петербурге пройдет благотворительный аукцион советских вещей
10:55
Россия вызывала посла Израиля из-за авиаударов по Пальмире
10:50
Стивен Хокинг хочет полететь в космос
10:42
Создатель «Нивы» не дожил несколько дней до своего праздника
10:36
Россия отказалась предоставить жителям ЛДНР упрощенный порядок пребывания в стране
10:29
Оформление финской визы займёт почти две недели
10:23
В трех районах Петербурга отключилось электричество
10:18
В Петергофе у бизнесмена отобрали деньги, часы и годовой абонемент в «Эрарту»
10:12
"Квадрат": Только в одном районе Петербурга новостройки не обогнали цены на брежневки
10:06
В Петербурге представят книгу о демоническом Троцком
10:05
Помощникам Дмитриевой и Резника устроили проверку в ЗакСе после митинга на Марсовом поле
10:05
Вещий сон Менделеева: Как шутка затмила собой правду
10:03
Приставы заставили «О2 Девелопмент» выплатить миллион партнеру
09:55
Женщина и двое детей госпитализированы после ДТП под Всеволожском
09:47
Пенсионера нашли повешенным в расселенном доме на Бабушкина
09:39
Петербуржцам расскажут о финском президенте-антикоммунисте
Предыдущие новости
Архив материалов
ЖКХ
Версия для печати
20.03.2017 15:02

Электроснабжение трех районов Петербурга восстановлено

Свет вернулся в дома Калининского, Выборгского и Приморского районов. Точные причины аварии, оставившей утром 20 марта без электричества 15 тысяч человек, выясняются.

Как сообщили в пресс-службе МЭС Северо-Запада (филиал ПАО «ФСК ЕЭС»), электроснабжение всех потребителей от подстанции 330 кВ «Завод Ильич» восстановлено в 13.40. Все обстоятельства, из-за которых произошло нарушение, установит специально созданная комиссия.

Напомним, что в 9.24 сработавшая защита отключила фидер 6 кВ на подстанции. Без света остались 15 тысяч жителей трех районов Петербурга. Встали трамваи, не работающие светофоры собирали пробки и ДТП.

К устранению последствий аварии подключились специалисты «Ленэнерго». В компании мобилизовали все оперативно-выездные бригады, и усилиями 20 единиц спецтехники и 59 человек большую часть потребителей запитали по резервной схеме. Чтобы обеспечить электроэнергией больницы, школы и детские сады, в районы направили пять дизель-генераторных установок. По данным МЭС Северо-Запада, аварию локализовали в 10:02. Однако жители попавших в зону отключения домов отметили, что и после «локализации» свет «мигал» и появлялся на короткое время.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга

Ранее по теме
В трех районах Петербурга отключилось электричество
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43

Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти

Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14

Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть

Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21

Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»

6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Электроснабжение трех районов Петербурга восстановлено
В трех районах Петербурга отключилось электричество
Квартплата за февраль в Петербурге уменьшилась на 2,6%
Вице-губернатор Петербурга посоветовал не искать проблемы пыли там, где её нет
В дома Красногвардейского и Калининского районов вернулось электричество
Выбросить мусор правильно могут только 6 процентов петербуржцев
Фонтанировавшую трубу на Васильевском починили
Из трубы на Васильевском бил фонтан кипятка
В отношении двух директоров ЖКС в Петербурге возбуждены уголовные дела
Фонтан из пожарного гидранта на Новгородской локализован
На Васильевском острове заканчивается перемирие
Коммунальные войны мешают питанию
Трубный глас Смольного
Город против «Стража»
Такой тариф Смольному не нужен
Сосульки-«убийцы» будут висеть долго
8 вопросов Рублевскому о снеге
Сорок миллионов - в пруд
Мундиаль встретят фасадами
Как рабочие просились к «пьяным художникам» пожить
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Бобры усовершенствовали облик Дворцового парка в Гатчине

ДТП с тремя машинами случилось на Дибуновской во время блэкаута

"ДТП и ЧП"

На Полюстровском искали бомбу в магазине автозапчастей

кадр из видео

SUP-серферы угнали льдину во Владивостоке

Ученый, химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907)

Вещий сон Менделеева: Как шутка затмила собой правду

«Зенит» обыграл «Арсенал» и сократил отставание от «Спартака»

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
17.02.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка профинансирует реконструкцию котельных Выборгского района Ленобласти
Северо-Западный банк Сбербанка предоставит ОАО «Управляющая компания по ЖКХ Выборгского района Ленинградской области» невозобновляемую кредитную линию в размере 100 млн рублей сроком на 3 года.
ПАО «Сбербанк России»
07.09.2016 15:14
Автоплатеж ЖКХ не только сэкономит время, но и позволит выиграть
Около 100 тысяч автоплатежей ЖКХ ежемесячно подключают клиенты Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. Если в среднем у пользователя уходит около получаса на оплату услуг ЖКХ, то с подключением услуги
07.04.2016 17:21
Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость»
6 апреля 2016 года в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» Жилищный комитет вручил благодарность ЗАО «Сервис-Недвижимость» (входит в ГК «Эталон») за высокие показатели в деятельности по управлению многоквартирными домами в Санкт-Петербурге по результатам 2015 года.
ПАО «Сбербанк России»
26.02.2016 12:20
Жители Карелии перечислили почти 190 млн рублей на капремонт через Сбербанк
Более 188,7 млн рублей перевели через Сбербанк жители Карелии на оплату капитального ремонта с начала действия Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПАО «Сбербанк России»
28.10.2015 10:21
1000 бонусов «Спасибо от Сбербанка» - клиентам, подключившим услугу «Автоплатеж ЖКХ»
В Северо-Западном регионе в адрес поставщиков услуг ЖКХ клиенты Сбербанка ежемесячно совершают автоплатежи на сумму около 580 млн рублей. Активными пользователями услуги Сбербанка стали более 220 тысяч клиентов. Доля автоплатежей за услуги ЖКХ с момента внедрения сервиса (2013г.) в Северо-Западном регионе увеличилась в 2 раза
27.05.2015 16:24
УК «ЮИТ Сервис» провела Эко-Субботу
В жилых комплексах, которые обслуживает УК «ЮИТ Сервис», была проведена Эко-Суббота. Это
ИКК «ГАРАНТ ИНТЕРНЭШНЛ»
27.05.2015 15:10
Правила сдачи отчетности на порталах ГИС ЖКХ и ГЖИ в Санкт-Петербурге
25.05.15. в 17:00 в Красном зале Администрации Петроградского района состоялось очередное обсуждение насущных вопросов в сфере ЖКХ, связанных с изменениями законодательства по сдаче отчетности в сфере ЖКХ
23.06.2014 13:15
Вводятся новые тарифы на услуги связи проводного радиовещания для населения и организаций Санкт-Петербурга
С 1 июля 2014 года ежемесячная абонентская плата за радиоточку для жителей города составит 53 рубля 40 копеек (с учетом НДС).
17.03.2014 12:09
Воздух, вода и железные трубы
19–21 марта в выставочном комплексе «Ленэкспо» состоятся мероприятия, способствующие решению вопросов охраны окружающей среды и деятельности ЖКХ – международный форум «Экология большого города» и международная специализированная выставка и конференция «ЖКХ России».
23.10.2013 16:50
Теплоком провел совещание с Минрегионом
22 октября 2013 года на территории холдинга «Теплоком» состоялось рабочее совещание с участием заместителя министра регионального развития РФ Сергея Вахрукова и руководства ЗАО «Интегратор Энергетического Комплекса». На встрече обсуждались вопросы реализации в регионах России комплексных программ модернизации жилищно-коммунального хозяйства с использованием энергоэффективных технологий.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.