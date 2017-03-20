Он вам не Демон

Спикер петербургского ЗакСа Макаров обиделся сравнению с Мефистофелем, утверждают в кулуарах Мариинского дворца. Якобы в ответ поручил проверить помощников оппозиционных депутатов, ходивших на митинг выступать против передачи Исаакия.

Утром 20 марта в Мариинский дворец не пустили двоих — Ольгу Мельник (помощницу эсера Надежды Тихоновой) и Ольгу Яковлеву (помощницу Оксаны Дмитриевой). Обеим заблокировали пропуска. Еще шестерых (Кирилла Страхова, Михаила Романова, Павла Швеца, Ирину Комолову, Антона Морозова и Александра Карпова) вызвали на ковер в отдел кадров. Всем им – помощникам Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Максима Резника – предъявили претензии: участие в политической деятельности.

По мнению спикера ЗакСа Вячеслава Макарова, сотрудники, находящиеся на государственной службе, не могут участвовать в политической деятельности, в связи с чем в отношении помощников депутата и была начата служебная проверка. Для тех, кто не находится на государственной службе, а работает по договору, объявили проверку по поданным ими документам на пропуска, а также попросили сдать отчеты по результатам их деятельности в парламенте.

В стенах ЗакСа, судя по сообщениям проверяемых, звучало удивительное. Начальник отдела государственной службы и кадров Дмитрий Быченков заявил безапелляционно, что проверяемые уже признаны виновными, так как участвовали в политической деятельности, но при этом все же еще будет проведена проверка. «Не было бы соответствующей резолюции митинга, не получил бы он политическую окраску в СМИ, было бы по-другому, – сказал он помощникам оппозиционных депутатов. – Когда вы идете на политическое мероприятие, вы должны четко отдавать себе отчет: туда могут прийти неизвестные люди и будут требовать свержения власти. А вы окажетесь участниками этого общественного мероприятия, не имея такого и в мыслях, тогда по вам будет проведена проверка».

Напомним, что 18 марта на Марсовом поле состоялся Марш в защиту Петербурга. В нем приняли участие от 2 до 10 тысяч человек, по разным оценкам. В конце митинга была принята резолюция. Видимо, эти пункты спикер ЗакСа, на которого ссылался Быченков, и посчитал политическими: сохранить музей-памятник «Исаакиевский собор» в существующем статусе; отказаться от любых планов слияния РНБ и РГБ, остановить вывоз миллионов книг из Публички; сохранить Пулковскую обсерваторию как центр высокоточных наблюдений, запретить застройку защитной парковой зоны вокруг Пулковской обсерватории; немедленная отставка генерального директора РНБ Александра Вислого, директора Пулковской обсерватории Назара Ихсанова, ректора Гидромета Валерия Михеева, и назначить на эти должности профессионалов; сохранить Европейский университет; прекратить преследование и увольнение не угодных администрации преподавателей и сотрудников, восстановить в должности главного библиографа РНБ Татьяну Шумилову; запретить впредь и остановить градостроительные проекты, разрушающие архитектурно-историческую и экологическую среды Петербурга; сделать честными губернаторские и муниципальные выборы, отменить муниципальный фильтр, обновить состав избирательных комиссий, привлечь к ответственности членов избиркомов, участвовавших в фальсификации.

Беседа с помощниками, по данным «Фонтанки», проходила в грубой форме: Быченков переспрашивающим его проверяемым запрещал вступать в полемику, властно по-военному отвечая: «Я сейчас говорю».

«Мнение вашего депутата я знаю, якобы вы можете участвовать в митинге, но мнение нанимателя — спикера ЗакСа Макарова — другое, вы должны заниматься только обслуживанием депутата, соблюдая полный нейтралитет. Когда вы поступали на работу, вы добровольно ограничивали себя в правах».

«Решать будете не вы, политическое или не политическое. С этим вы будете разбираться в другом ведомстве», – угрожал он, не поясняя, правда, какое ведомство имеет в виду.

Также проверяемым показывали фотографию с митинга. На ней был изображен Мефистофель с головой Вячеслава Макарова, подпись гласила «Демон ЗакСа». Фигура Мефистофеля, напомним, была сбита в 2015 году в Петроградском районе, напротив церкви Ксении Блаженной, деньги на строительство которой в рамках благотворительного аукциона ежегодно собирает председатель парламента. Осколки сбитого горельефа вывез единоросс Андрей Бреус, которого впоследствии исключили из политсовета партии. Как утверждают помощники депутатов, они заявили, что никакого отношения к плакату не имеют.

В кулуарах парламента говорят, что именно эта картинка и обидела главного петербургского единоросса, который называет себя воцерковленным и верующим человеком. Образ Мефистофеля на митинге против передачи Исаакиевского собора РПЦ оскорбил его до такой степени, что он поручил провести новую проверку помощников депутатов. Прошлая, напомним, проводилась по итогам встречи 28 января на Марсовом поле на ту же тематику, закончилась она устным выговором и вмененной служащим обязанностью пройти дополнительный семинар с разъяснением закона о госслужбе. В этот раз Быченков пообещал наказание строже.

В пресс-службе ЗакСа заявили «Фонтанке», что проверка соблюдения закона о госслужбе является обязанностью государственного органа. «Причина проверки — участие помощников депутатов в митинге на Марсовом поле и возможное нарушение закона о госслужбе. Плакат не имеет никакого отношения к проверке», – сообщила пресс-секретарь Елена Тимошенко.

Главы трех оппозиционных фракций – «Партии Роста», «Яблока» и КПРФ (из солидарности) – тем временем, подписали заявление, в котором они считают проверку политическим давлением. «Помощников, являющихся государственными служащими, обвиняют в нарушении требований п.10 и п. 13 части 1 ст. 17 Федерального закона №79-ФЗ «О государственной гражданской службе» – допущение публичных высказываний в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, а также выражение отношения к другим общественным, политическим и религиозным организациям в качестве гражданских служащих. Эти обвинения абсолютно необоснованны», – уверяют Оксана Дмитриева, Ольга Ходунова и Борис Вишневский.

«Депутаты оппозиционных фракций избраны народом и действуют в рамках своих политических программ и предвыборных обещаний. Помощники депутатов в своей деятельности выполняют распоряжения только депутатов, чьими помощниками они являются», – добавляют они.

Это заявление отказался подписывать справедливоросс Алексей Ковалев. Он счел, что митинг против передачи Исаакиевского собора действительно можно интерпретировать как критику спикера Макарова (руководителя государственного органа), так как тот выступает как раз за переезд музея и передачу храма Церкви. «Действительно, федеральный закон не учитывает, что у депутатов есть помощники, это надо менять, я обращусь к коллегам из Государственной думы с таким предложением», – сообщил он. Тем не менее Ковалев добавил, что обратился с просьбой о встрече к спикеру ЗакСа, чтобы тот пояснил субъективную и объективную причину, по которой в Мариинский дворец не пустили помощников, участвовавших во встрече на Марсовом поле, но не находящихся на государственной службе.

«Я своим помощникам-госслужащим запретил ходить на митинг, но как раз тем, кто по договору не давал таких указаний. Но вообще, конечно, не мешало бы проверить и того сотрудника ЗакСа, который также присутствовал на Марсовом поле в этот момент и фиксировал тех, кто пришел», – добавил Ковалев.

Интересно, что в тот же день, 18 марта, в Адмиралтейском районе проходил праздничный митинг в честь присоединения Крыма. Его проводил единоросс, вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев. Как он сообщил «Фонтанке», он запретил своим помощникам участвовать в праздновании именно по этой причине, чтобы избежать их участия в политической деятельности.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»