Лукашенко обвинил «пятую колонну» в нагнетании ситуации в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти не допустят дестабилизации обстановки в стране, несмотря на попытки нарушить равновесие со стороны «пятой колонны» при финансовой поддержке зарубежных фондов и руководстве западных спецслужб.

Об этом он рассказал 20 марта во время совещания по вопросам организации белорусско-российских учений «Запад-2017», сообщает пресс-служба президента.

«Имеется в виду попытка нашей «пятой колонны» при поддержке (опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю), финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, — попытка нагнетать ситуацию в Беларуси», — заявил Лукашенко.

При этом глава государства отметил, что «это не проблема», и власти Белоруссии с ней справятся.

Ранее Лукашенко рассказал о радиоактивных веществах в следовавшем транзитом через Белоруссию самолете.