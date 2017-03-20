Официальный курс евро снизился на 68 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, 21 марта, снизился на 67,66 коп., до 61,69 руб., курс доллара уменьшился на 64,97 коп., до 57,28 руб. Это следует из данных на сайте ЦБ.

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