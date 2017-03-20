Еще
16:34 20.03.2017
Новость часа
15:02
Электроснабжение трех районов Петербурга восстановлено
Пришлите свою новость!
16:32
Под Иркутском МАЗ разломил «Камри», четверо погибших
16:30
Петербуржцы завоевали в Финляндии 10 золотых медалей в турнире по танцам на колясках
16:21
Дело о взятке одного из руководителей Аграрного университета передано в суд
16:09
Умер капитан ЗВО, попавший в реанимацию после похода в кафе
16:09
Усманов выбыл из тройки богатейших россиян
16:01
Молдавия исключила вино из списка алкогольных напитков
16:00
Защитник СКА Егор Рыков признан лучшим новичком второго раунда плей-офф КХЛ
15:49
Юниорские команды «Зенита» проведут сборы в Крыму и Приднестровье
15:45
Двое петербуржцев пытались сжечь бездомного в парадной
15:41
Петербургский бизнесмен арестован по делу о двойных продажах квартир
15:40
Роскомнадзор получил более 7 тысяч жалоб на «группы смерти»
15:36
Германия отказалась наращивать расходы на оборону до требуемого НАТО минимума
15:10
Бывшая жена экс-главы Чукотки разбилась на Mercedes, зарегистрированном в Петербурге
15:02
Электроснабжение трех районов Петербурга восстановлено
14:46
Лукашенко обвинил «пятую колонну» в нагнетании ситуации в Белоруссии
14:39
Уральцы сыграли в кёрлинг автомобилями «Ока»
14:35
Четыре петербургских моста разведут из-за подготовки к навигации
14:27
Лента "Красавица и чудовище" собрала сенсационную выручку
14:26
Официальный курс евро снизился на 68 копеек
14:19
В Чечне ответили на сообщения о принуждении к участию в митинге за Крым
14:15
Президент Финляндии просит снизить себе зарплату
14:12
Бобры усовершенствовали облик Дворцового парка в Гатчине
14:07
В Финляндии выпустили пирожные в честь собаки президента
14:07
Глава департамента судейства РФС: Эпизод с пенальти Дзюбы не вызывает сомнений
14:03
Глава ФЕОР заявил о дефиците синагог в Москве
13:55
Кабмин продлил программу поддержки россиян, учащихся за рубежом
13:49
Бывшего депутата ЗакСа Нестерову допустили до голоса мужа
13:46
КСП не удалось засудить «Петербургский метрополитен» на 466 миллионов
13:38
Двух коллекторов в Петербурге оштрафовали за ночные звонки должникам
13:31
Петербургские больницы оштрафовали на 500 млн рублей
13:26
ЗАО «Трест» отремонтирует Пулковское шоссе за 247 млн рублей
13:14
Бомбу в здании на Полюстровском не нашли
13:12
Новой книге о Гарри Поттере готовят экранизацию с Дэниелом Рэдклиффом
13:08
Порошенко: Блокада ЛДНР ударила по украинской промышленности
13:04
Проект "Русский iPad" закончился провалом
13:00
У журналиста из Нидерландов на Московском вокзале увели кошелек
12:58
YouTube поймали на блокировке роликов с геями и трансгендерами
12:55
КС вернул суд присяжных пожилым мужчинам
12:44
РАН перенесет выборы председателя из-за отсутствия кандидатов
12:38
Петербуржец признался в убийстве бойфренду своей дочери
12:27
Минтруда планирует усилить контроль за расходованием маткапитала
12:26
Грузчика Пулково подозревают в кражах гаджетов, одежды и алкоголя
12:13
В центре Москвы обстреляли студию Никиты Михалкова
12:11
ДТП с тремя машинами случилось на Дибуновской во время блэкаута
12:08
Макаров начал проверку помощников депутатов из-за плаката, где он изображен в виде Мефистофеля
12:00
Детский омбудсмен: Число самоубийств в России выросло в 2016-м на 60%
11:50
Расписание "Аллегро" изменится с переходом на летнее время
11:44
Россия и Япония обменялись предложениями по совместной деятельности на Курилах
11:37
Россия поднялась на 49-е место в списке самых счастливых стран
11:33
В Оржицах ищут любящего школьниц выходца из Азии
11:28
На Полюстровском искали бомбу в магазине автозапчастей
11:24
СК проводит обыски по делу о контрабанде мяса в Петербурге
11:10
Путин назначил нового главу ФССП
11:03
Без света остались пятнадцать тысяч петербуржцев
10:55
В Петербурге пройдет благотворительный аукцион советских вещей
10:55
Россия вызывала посла Израиля из-за авиаударов по Пальмире
10:50
Стивен Хокинг хочет полететь в космос
10:42
Создатель «Нивы» не дожил несколько дней до своего праздника
10:36
Россия отказалась предоставить жителям ЛДНР упрощенный порядок пребывания в стране
10:29
Оформление финской визы займёт почти две недели
10:23
В трех районах Петербурга отключилось электричество
10:18
В Петергофе у бизнесмена отобрали деньги, часы и годовой абонемент в «Эрарту»
10:12
"Квадрат": Только в одном районе Петербурга новостройки не обогнали цены на брежневки
10:06
В Петербурге представят книгу о демоническом Троцком
10:05
Помощникам Дмитриевой и Резника устроили проверку в ЗакСе после митинга на Марсовом поле
10:05
Вещий сон Менделеева: Как шутка затмила собой правду
10:03
Приставы заставили «О2 Девелопмент» выплатить миллион партнеру
09:55
Женщина и двое детей госпитализированы после ДТП под Всеволожском
09:47
Пенсионера нашли повешенным в расселенном доме на Бабушкина
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
20.03.2017 14:26

Официальный курс евро снизился на 68 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ на вторник, 21 марта, снизился на 67,66 коп., до 61,69 руб., курс доллара уменьшился на 64,97 коп., до 57,28 руб. Это следует из данных на сайте ЦБ.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
16.03.2017 10:43

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей

Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49

Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям

Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44

Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей

Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Официальный курс евро снизился на 68 копеек
Нацбанк Украины заявил о предстоящей продаже банков с российским госкапиталом
Счетная палата по итогам 2016 года вернула в бюджет около 11 млрд рублей
Набиуллина: Экономический рост в регионах России не оправдал надежд G20
Силуанов рассчитывает на возвращение инвестиционного рейтинга России
Мировые цены на нефть растут
Крупнейшие банки России не фиксируют массовую компрометацию карт
Центробанк рассказал о новом способе мошенничества через банкоматы
Замы Новака получают по 4 миллиона
Количество долларовых миллионеров в России выросло на 10 процентов
Как санкции Украины повлияют на российские банки
Андрей Мовчан: «Рубль – это не совсем валюта»
«Нефтяной альянс» отгородился от клиентов железной решеткой
Попадет ли рубль в нефтяную ловушку
Население боится – Центробанк не делает
Петербуржцам предложили поиграть в биткоины
Налоги заплатим за себя и за бизнес
Банков нет, счета остались
Как Райффайзенбанк не на ту напал
РОСГОССТРАХ усиливает позиции в регионе по ключевым видам
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Бобры усовершенствовали облик Дворцового парка в Гатчине

ДТП с тремя машинами случилось на Дибуновской во время блэкаута

"ДТП и ЧП"

На Полюстровском искали бомбу в магазине автозапчастей

кадр из видео

SUP-серферы угнали льдину во Владивостоке

Ученый, химик Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907)

Вещий сон Менделеева: Как шутка затмила собой правду

«Зенит» обыграл «Арсенал» и сократил отставание от «Спартака»

Новости компаний
ПАО «Сбербанк России»
16.03.2017 10:43
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил «Группе ЛСР» кредит на 987 млн рублей
Северо-Западный банк Сбербанка предоставил ООО «ЛСР.Стеновые» (входит в ПАО «Группа ЛСР») невозобновляемую кредитную линию в размере 987 млн рублей.
ПАО «Сбербанк России»
15.03.2017 11:49
Северо-Западный банк Сбербанка и Московская биржа приглашают на семинар по современным инвестициям
Северо-Западный банк Сбербанка совместно Московской биржей приглашает инвесторов принять участие в семинаре «Актуальные вопросы современных инвестиций».
ПАО «Сбербанк России»
14.03.2017 16:44
Северо-Западный банк Сбербанка в январе выдал малому бизнесу кредитов на 1 млрд рублей
Объем кредитов, предоставленных Северо-Западным банком Сбербанка микро- и малому бизнесу в январе 2017 года, достиг 1 млрд рублей.
ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.03.2017 11:55
Чистая прибыль МРСК Северо-Запада за 2016 год составила 457 млн рублей
Выручка ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») за 2016 год составила 42,4 млрд рублей, в том числе от реализации услуг по передаче электроэнергии – 40,5 млрд рублей, от реализации услуг по технологическому присоединению к энергосети – 1,1 млрд рублей.
ПАО «Сбербанк России»
13.03.2017 14:59
Клиенты Северо-Западного банка Сбербанка 88% операций совершают без использования наличных
Доля безналичных платежей в Северо-Западном банке Сбербанка в феврале 2017 года достигла 88%, при этом в Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях данный показатель превысил отметку в 90%.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.03.2017 13:56
Клиенты банка «Санкт-Петербург» могут покупать железнодорожные билеты через Masterpass
Сервис оформления и оплаты железнодорожных билетов стал еще более удобным и актуальным. Ранее он был доступен по переходу из интернет-банка по внешней ссылке bspb.gdbilet.ru
ГК «ЦДС»
09.03.2017 12:11
ГК «ЦДС» совместно со Сбербанком предлагают ипотеку по ставке 8,4%
ГК «ЦДС» и ПАО Сбербанк разработали новую ипотечную программу со ставкой от 8,4% годовых. Предложение распространяется на строящиеся объекты застройщика.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
02.03.2017 11:39
Babadu привлек 200 миллионов рублей инвестиций от Банка «Санкт-Петербург»
Российский коммерческий банк «Санкт-Петербург» выступил лид-инвестором в рамках третьего раунда инвестиций в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu.ru. Общий объем инвестиций в рамках раунда составил 200 миллионов рублей.
ПАО «Сбербанк России»
01.03.2017 12:49
Более 2 миллионов пенсионеров на Северо-Западе получают выплаты через Сбербанк
Число пенсионеров, получающих пенсию в Северо-Западном банке Сбербанка, за год выросло на 5% и на 1 января 2017 года превысило 2 миллиона человек.
riarating.ru
01.03.2017 09:30
УБРиР в списке 50 крупнейших банков по объему и достаточности капитала
Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг» провело аналитическое исследование и назвало крупнейшие банки по объему и достаточности капитала на начало 2017 года
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.