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20.03.2017 14:35
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Четыре петербургских моста разведут из-за подготовки к навигации

Литейный, Большеохтинский, Дворцовый и Сампсониевский мосты будут разводить несколько ночей подряд: переправы через Неву и Большую Невку готовят к сезону навигации.

Как сообщает «Мостотрест» 20 марта, Большеохтинский и Дворцовый мосты будут разводить три ночи подряд — 22, 23 и 24 марта. При этом переправа с Синопской на Малоохтинскую набережную окажется недоступна с двух часов ночи до 5 утра, а от Дворцовой площади на Васильевский остров автомобилисты не смогут попасть с 01:25 до 02:50 и с 03:10 до 04:55 — по традиционному летнему расписанию.

Литейный мост закроют для наземного транспорта 21 и 22 марта с 01:40 до 04:45. В те же даты разведут и Сампсониевский мост, с половины второго до половины пятого утра.

Напомним, что по-прежнему в связи с ремонтом ночью не проехать по Тучкову мосту — с полуночи до шести утра.

 


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