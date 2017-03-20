В Чечне ответили на сообщения о принуждении к участию в митинге за Крым

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал «чушью» информацию о принуждении людей к участию в митинге в поддержку Крыма 18 марта.

«Это абсолютная ложь, никто никого никуда не принуждает. Приезжали люди и из других регионов России, их никто не принуждал», — сообщил РБК Каримов.

Накануне, 19 марта, о принуждении людей в Чечне к участию в праздничном митинге в честь годовщины присоединения к России Крыма писал «Кавказский узел». Издание отмечало, что они пообщались с участниками мероприятия: сотрудниками местных ведомств и студентами, рассказавшими о «добровольно-принудительно характере» митинга 18 марта. Как заявляли в мэрии Грозного, в митинге, который завершился концертом и танцами, приняли участие несколько тысяч человек.