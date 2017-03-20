Глава департамента судейства РФС: Эпизод с пенальти Дзюбы не вызывает сомнений

Не увидел нарушений в голах петербургского «Зенита» в ворота тульского «Арсенала» (2:0) глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Андрей Будогосский. Однако по поводу мяча, забитого Данни, планируется провести обсуждение, заявил он.

«Эпизод с пенальти (Артема Дзюбы. – Прим. ред.) не вызывает каких-то сомнений. По первому впечатлению есть основания поддержать арбитра. Повторюсь, по первому впечатлению, – это мое личное мнение. Было ли положение «вне игры», когда забивал Данни? Надо смотреть эпизод очень внимательно. Такие моменты ориентированы на поддержку атаки», – цитирует Будогосского 20 марта «Спорт-Экспресс».

По словам эксперта, ему придется обсудить ситуацию с коллегами, с теми, кто непосредственно занимается работой с ассистентами судьи.

«Должен получить и оценку инспектора, который наверняка просматривает дополнительные материалы, – он находится в ПТС (передвижная телевизионная станция. — Прим. ред.) основного вещателя», – добавил глава департамента РФС.

Напомним, после матча, который состоялся 19 марта на «Петровском», главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков раскритиковал работу судей. В частности, по его мнению, второй гол был забит из офсайда.