Глава ФЕОР заявил о дефиците синагог в Москве

Столичным верующим иудеям не хватает синагог, но еврейская община планомерно решает эту проблему при содействии московских властей и самостоятельно.

Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. По его словам, под эгидой организации в регионе работают 20 синагог.

«Конечно, нам бы хотелось иметь общину в каждом районе города, где сегодня есть активное еврейское население», — цитирует агентство главу ФЕОР.

Федерация еврейских общин выступает за возврат религиозным организациям отнятой в СССР собственности, подчеркнул раввин, добавив, что позиция ФЕОР «в меру» находит понимание у московских властей.

«Мы не продвинулись глобально по каким-то участкам, где планируем строить синагоги, но при этом нам никто ни в чем не отказывает. У нас добрые человеческие взаимоотношения с правительством Москвы и Московской области», — отметил Борода.

ФЕОР старается самостоятельно выкупать или арендовать здания, помещения и землю под размещение синагог, сообщил он.

В январе 2017 года главный раввин России Берл Лазар сообщал «Интерфаксу» о планах активно развивать проекты строительства синагог в столице. По его словам, в ближайшем будущем начнется возведение синагоги в Новой Москве.

Федерация еврейских общин России зарегистрирована Минюстом РФ в 1999 году.