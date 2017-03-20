Кабмин продлил программу поддержки россиян, учащихся за рубежом
Правительство России продлило до 2025 года сроки реализации программы поддержки россиян, самостоятельно поступивших в зарубежные вузы.
Постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее предполагалось, что действие программы завершится в 2016 году.
Помимо этого, российские власти решили увеличить максимальный размер гранта для каждого участника программы: согласно документу, размер ежегодной выплаты вырос с 1,3 млн руб. до 2,7 млн руб.