Бывшего депутата ЗакСа Нестерову допустили до голоса мужа

В Петербурге продлен домашний арест бывшему депутату ЗакСа Светлане Нестеровой. Спустя девять месяцев ареста ей разрешено слышать голос мужа.

Как сообщили «Фонтанке» 20 марта в Красногвардейском суде Петербурга, Следственный комитет обратился с ходатайством о продлении Нестеровой домашнего ареста по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

«Мера пресечения продлена до 20 июня 2017 года, – уточнили в суде. – При разрешении ходатайства снято одно ограничение. Бывшему депутату разрешено общаться по мобильному телефону с супругом, но с разрешения следователя».

Возможно, теперь Светлане Николаевне станет легче передавать привет родне, проживающей в Лондоне.

Ходатайство СКР рассматривалось 17 марта.

Бывший депутат обвиняется в хищении 4,7 млн рублей на экскурсиях и обедах малоимущих. Сумма ранее была взыскана с помощниц Нестеровой, получивших летом 2016 года обвинительные приговоры по этому же эпизоду.

В ту же пятницу, 17-го, Кировским судом Петербурга оставлен под домашним арестом экс-коллега Нестеровой – Вячеслав Нотяг. Ему инкриминируется получение взятки. Мера пресечения продлена на месяц, до 21 апреля. Как сообщил «Фонтанке» адвокат Андрей Зюзин, пережившему в заключении инсульт Нотягу разрешены посещение врача и прогулки.