КСП не удалось засудить «Петербургский метрополитен» на 466 миллионов

Арбитражный суд Северо-Западного округа не удовлетворил кассационную жалобу Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга (КСП) по поводу строительства вестибюля станции метро «Адмиралтейская». Резолюционная часть решения будет опубликована позже.

Об отклонении кассации «Фонтанке» рассказали 20 марта в пресс-службе «Петербургского метрополитена». Городская Контрольно-счетная палата еще в начале января подала жалобу на решение Арбитражного суда, который ранее отменил представление о взыскании с ГУП «Петербургский метрополитен» 466 млн рублей. Дело касается строительства наземного вестибюля станции метро «Адмиралтейская». По мнению контролеров, подземка незаконно освободила инвестора – ЗАО «СоветниК» – от оплаты работ по обустройству фундамента здания. В начале 2015 года, основываясь на выводах Контрольно-счетной палаты, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Злоупотребление должностными полномочиями" в отношении начальника подземки Владимира Гарюгина и иных "неустановленных лиц"

Метрополитен в прошлом году сумел удачно оспорить решение КСП в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде. После этого палата подала кассационную жалобу.