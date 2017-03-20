ЗАО «Трест» отремонтирует Пулковское шоссе за 247 млн рублей

Дирекция транспортного строительства (ДТС) заключила контракт с ЗАО «Трест» на первый этап работ по ремонту Пулковского шоссе. Закупка происходила у единственного поставщика.

Как следует из текста контракта, опубликованного на сайте госзакупок, его стоимость составляет 247 млн 324 тысячи рублей. Контракт должен быть исполнен не позднее 30 мая 2017 года. Гарантийное обслуживание дорожного полотна предусмотрено на 5 лет, инженерных сетей — на 10.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге до конца марта пройдут публичные слушания по ремонту городских дорог. Речь идет о трех лотах, поделенных между районами города, общей стоимостью 3 млрд рублей.

Закупка работ по ремонту дорог у единственного поставщика уже заканчивалась судебными исками. Осенью прошлого года на «Фонтанке» вышла статья «Дороги Петербурга отремонтируют по-сердюковски». По фактам, изложенным в материале, УФАС провело проверку и пришло к выводу, что Дирекция транспортного строительства летом 2016 года незаконно заключила контракт на ремонт дорог в Кировском районе Петербурга на 187 млн рублей. Закупка осуществлялась у единственного поставщика, которым оказалось ООО «СК «Орион плюс». ДТС пытается оспорить решение УФАС в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде.

В случае с нынешним контрактом выбор способа закупки на сайте госзакупок объясняется так: «Закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, возникновение необходимости срочного медицинского вмешательства (при условии, что такие товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно».