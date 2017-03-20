Бомбу в здании на Полюстровском не нашли

Бомбу, о которой утром 20 марта предупредил аноним, в офисном здании в Калининском районе Петербурга не нашли. Сотрудникам расположенных в нем фирм разрешили вернуться к работе.

Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и области, проверка дома 54 по Полюстровскому проспекту закончилась в 12:40. Взрывоопасных веществ и взрывных устройств не обнаружили, и расположенные в здании офисы, магазины автозапчастей и автосервис заработали в обычном режиме.

Напомним, неизвестный позвонил в полицию и заявил, что дом 54 на Полюстровском проспекте ровно в 11:00 «взлетит на воздух».