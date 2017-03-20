Порошенко: Блокада ЛДНР ударила по украинской промышленности

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что первой последствия от блокады территорий донбасских самопровозглашенных республик почувствует на себе украинская промышленность. Об этом он сказал 20 марта, принимая участие в Совете регионального развития, говорится в сообщении президента в Twitter.

"В результате блокады Украина потеряла влияние на собственные территории. Одновременно нанесен удар по отечественной энергетике, металлургии, по бюджету", – подчеркнул глава государства. "Блокада Донбасса – удар под дых Украине. В первую очередь почувствует промышленность", – передает слова Порошенко его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

Как сообщалось ранее, учитывая захват представителями ЛДНР предприятий в Донбассе и военное обострение в зоне АТО, украинский СНБО принял решение прекратить перемещение грузов через линию столкновения. Позже президент Петр Порошенко заявил, что временный запрет на перемещение товаров через линию разграничения в зоне АТО будет действовать до возвращения под юрисдикцию Украины захваченных предприятий, стоимость которых оценивается в 2 млрд долл.

Принятое украинским правительством решение, в частности, предусматривает определение правового режима перемещения товаров, включая гуманитарную помощь, и запрещает перемещение любых товаров, кроме пищевых продуктов, лекарств качестве гуманитарной помощи, а также товаров, необходимых для функционирования предприятий металлургии, угледобывающей и энергетической отраслей. Комментируя необходимость принятия решения, министр Украины по делам оккупированных территорий Вадим Черныш отметил, что речь идет не о торговле, а о перемещении товаров. Необходимость принятия правительственного решения было обусловлено ​​организованной в Донбассе угольной блокадой, что привело к полной остановке поставок Киеву угля, добываемого на неподконтрольной Украине территории.