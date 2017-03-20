Проект "Русский iPad" закончился провалом

Стартап Popslate, являющийся партнером «Роснано» по линии компании Plastic Logic, в которую было вложено $150 млн государственных средств, объявил о закрытии своего проекта по созданию чехла для iPhone с e-ink-экраном. На данный момент он находится в процессе ликвидации, сообщается на сайте Popslate.

По словам руководителей проекта Яшара Бехзади (Yashar Behzadi) и Грега Муна (Greg Moon), у компании закончилось финансирование. «У нас закончились деньги по двум основным причинам. Во-первых, мы потратили много ресурсов на разработку и подготовку к выпуску. (...) Мы столкнулись с некоторыми критическими проблемами, которые значительно увеличили затраты», — говорится в заявлении.

Это связано с тем, что после выпуска первого поколения чехла, создатели решили оснастить устройство аккумулятором для зарядки смартфона, а также сделать его подходящим как для iPhone 6, так и для iPhone 7. В результате в Popslate столкнулись с рядом технических проблем.

Так, чехол не проходил сертификацию Made for iPhone, и было решено выпускать разные версии для каждой из моделей смартфонов. После этого устройства не прошли сертификацию, поскольку создавали помехи в передаче и приеме сигнала. А способ зарядки смартфонов через данные чехлы был признан небезопасным.

Для производства Popslate 2 компания привлекла более одного миллиона долларов с помощью краудфандинговой платформы Indiegogo. Изначально поставки должны были начаться в июне 2016 года, однако были перенесены на март 2017 года. На данный момент в компании объявили, что не смогут вернуть деньги вложившимся в стартап пользователям.

Первая версия Popslate с черно-белым экраном на основе электронных чернил вышла в 2015 году. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс объявил, что этот чехол является «русским iPad». В устройстве использовался четырехдюймовый дисплей производства компании Plastic Logic, в которую госкорпорация в 2011 году вложила 150 миллионов долларов.