У журналиста из Нидерландов на Московском вокзале увели кошелек

Гостя из Гааги оставили без портмоне сразу после приезда на главный вокзал Петербурга. Кроме банковских карточек и водительского удостоверения иностранец лишился карты «Пресса».

Как стало известно «Фонтанке», отсутствие кошелька в своем чемодане прибывший на Московский вокзал 64-летний гражданин Нидерландов заметил около полуночи 18 марта. В портмоне иностранный журналист держал банковские карты, водительское удостоверение, страховку, «корочки» сотрудника прессы и другие документы.

Заселившись в «Англетер», иностранец о случившимся проинформировал полицию. Судя по всему, вернуть пропажу он не особенно надеется и больше заинтересован в справке для страховой.