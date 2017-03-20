КС вернул суд присяжных пожилым мужчинам

Мужчины старше 65 лет вновь обретут в России право на суд присяжных. Такое постановление 20 марта опубликовал Конституционный суд. Запрет «разблокировал» осуждённый за двойное убийство житель Ростова-на-Дону Виктор Лабусов.

Как стало известно «Фонтанке», в 2015 году Лабусова обвинили по статье 105 Уголовного кодекса («Убийство двух или более лиц», а также «малолетнего лица, заведомо находящегося в беспомощном состоянии»). Заявитель пожелал, чтобы его судила коллегия присяжных, но получил отказ. Дело в том, что Лабусов – 1948 года рождения, преступление совершил в 66 лет. Согласно российским законам, мужчине в таком возрасте не могут назначить смертную казнь (чисто теоретически она, вопреки мораторию, в России сохраняется). Но за это приходится расплачиваться отсутствием суда присяжных.

Такой порядок установила Государственная дума в 2013 году, чтобы разгрузить отечественные суды. Именно его оспорил в КС господин Лабусов. По его мнению, ситуация влечёт за собой дискриминацию мужчин-пенсионеров, «противоречит конституционному принципу равенства перед законом и судом, гарантируемому всем, независимо от пола, расы, национальности и других обстоятельств».

КС в результате закрытого рассмотрения дела прислушался к доводам заявителя. Суд присяжных необходимо вернуть мужчинам старше 65, иначе можно говорить о «дискриминации как по возрастному, так и по гендерному признаку», отмечают в суде. Госдума и правительство России должны будут в течение нескольких месяцев поправить оспоренную Виктором Лабусовым статью 31 Уголовно-процессуального кодекса «Подсудность уголовных дел», дело же самого автора жалобы в КС может быть пересмотрено ростовскими судами.

Добавим, что Виктор Лабусов – не первый россиянин, который успешно оспорил в Конституционном суде действующее законодательство о присяжных заседателях. Ранее подобное дело выиграла жительница Челябинской области Алёна Лымарь – она добилась возвращения суда присяжных для женщин, совершивших убийство. В 2017 году КС готовится рассмотреть ещё одно сходное обращение – своё право на присяжных доказывает дама, наказанная за незаконное производство и контрабанду наркотиков.