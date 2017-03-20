Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов

Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.

Специалисты цифрового ритейлера КЕЙ рассказали о возможных путях решения «энергетической» проблемы и инновационном рюкзаке-аккумуляторе от HP.

Классический способ подзарядки любого гаджета, когда нет возможности подключиться к сети — это использование портативного аккумулятора. В супермаркетах и интернет-магазине КЕЙ представлено более 40 моделей аккумуляторов для смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов. Устройства отличаются емкостью, весом, дизайном и наличием дополнительных функций. Подробнее о том, как выбрать портативный аккумулятор, читайте в специальном обзоре КЕЙ.

Для пользователей, привыкших работать с ноутбуком и другими гаджетами вне дома, решением проблемы с подзарядкой может стать использование инновационного рюкзака от HP. HP Powerup Backpack — это рюкзак для переноски ноутбука с диагональю до 17,3 дюйма, дополнительно оснащенный вместительной батареей на 22400 мА*ч. Аккумуляторный модуль имеет два USB-разъема и укомплектован набором кабелей и адаптеров для подключения смартфонов и ноутбуков. Аккумулятор официально поддерживает зарядку большинства ноутбуков HP с диагональю экрана до 43,94 см (17,3 дюйма), а также смартфонов и планшетов. При этом заряжать можно не только сертифицированные устройства от Hewlett Packard, но и другие гаджеты.