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23.03.2017 08:00

Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов

Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов
КЕЙ

Современные гаджеты могут похвастаться быстродействующими процессорами, большим разрешением экрана, мощными графическими чипами, но емкость встроенного аккумулятора, как правило, остается слабой стороной каждого устройства.

Специалисты цифрового ритейлера КЕЙ рассказали о возможных путях решения «энергетической» проблемы  и инновационном рюкзаке-аккумуляторе от HP.

Классический способ подзарядки любого гаджета,  когда нет возможности подключиться к сети — это использование портативного аккумулятора. В супермаркетах и интернет-магазине КЕЙ представлено более 40 моделей аккумуляторов для смартфонов, планшетов, ноутбуков и других гаджетов. Устройства отличаются емкостью, весом, дизайном и наличием дополнительных функций. Подробнее о том, как выбрать портативный аккумулятор, читайте в специальном обзоре КЕЙ.

Для пользователей, привыкших работать с ноутбуком и другими гаджетами вне дома, решением проблемы с подзарядкой может стать использование инновационного рюкзака от HP. HP Powerup Backpack — это рюкзак для переноски ноутбука с диагональю до 17,3 дюйма, дополнительно оснащенный вместительной батареей на 22400 мА*ч. Аккумуляторный модуль имеет два USB-разъема и укомплектован набором кабелей и адаптеров для подключения смартфонов и ноутбуков. Аккумулятор официально поддерживает зарядку большинства ноутбуков HP с диагональю экрана до 43,94 см (17,3 дюйма), а также смартфонов и планшетов. При этом заряжать можно не только сертифицированные устройства от Hewlett Packard, но и другие гаджеты.

«Согласно требованиям Федерального управления гражданской авиации США, запрещён провоз батареи емкостью более 100 Вт·ч в багажном отсеке самолета или в качестве ручной клади. Емкость батареи в рюкзаке HP Powerup Backpack составляет 84 Вт·ч, поэтому его можно смело брать с собой в путешествие. Впрочем, у разных стран требования к провозу багажа могут отличаться, поэтому лучше заранее уточнить все подробности, чтобы избежать проблем во время путешествия», — комментируют специалисты цифрового ритейлера КЕЙ.

 


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Новости компаний
КЕЙ
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Эксперты КЕЙ о том, как решить проблему с подзарядкой гаджетов

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16.03.2017 18:00
«РЖД Тур» приглашает на паровозную прогулку
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14.03.2017 16:07
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Tele2 открывает роуминг на африканском континенте в сетях Movitel (Мозамбик) и Ooredoo (Тунис). Новые роуминговые партнеры Tele2 также появились в Объединенных Арабских Эмиратах, Макао и Хорватии – сети DU, CTM и Vip соответственно
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