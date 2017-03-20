КЕЙ рассказал об особенностях панели Touch Bar в новых MacBook Pro

Ноутбуки обновленной линейки Apple MacBook Pro выпускаются с уникальным интерфейсом — интерактивной панелью Touch Bar. О том, что это такое и чем интересно нововведение для пользователя, рассказывают эксперты сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ.

К 25-летию первого ноутбука Apple компания представила на рынке новый MacBook Pro, который, по словам производителя, отличается от предыдущих моделей улучшенной звуковой системой, цветопередачей, более легким и тонким корпусом, а самое главное — наличием интерактивной панели Touch Bar, заменившей ряд функциональных клавиш ноутбука. В реальной работе Touch Bar действует следующим образом: по умолчанию он повторяет верхний ряд обычных клавиш предыдущих версий MacBook. Если же в данный момент запущено какое-либо приложение, то на панели появляется палитра команд, специфичных для данной конкретной программы. Поддержка Touch Bar уже есть у стандартных приложений, встроенных в MacOS, а разработчики стороннего ПО могут с легкостью интегрировать ее в свои продукты.

Специалисты цифрового ритейлера КЕЙ отмечают, что подобная концепция уже была реализована в клавиатуре «Оптимус», выпущенной Студией Лебедева, правда, в этом решении кнопки остаются механическими, а Touch Bar от Apple реагирует на касания пальцев пользователя, а не нажатия. Между тем, именно этот факт – отсутствие привычной обратной связи при нажатии на кнопку – вызвало недовольство пользователей, привыкших работать вслепую. Touch Bar реагирует на касания, а следовательно пользователь не может тактильно ощутить, нажал ли он нужную кнопку, сработало ли нажатие корректно и т.д. С другой стороны, функциональные клавиши ноутбука занимаю много места, а используются, как правило, довольно редко. Touch Bar позволяет сэкономить пространство на клавиатуре и обеспечивает быстрый и удобный доступ к нужным в конкретный момент элементам управления и приложениям.

В сети супермаркетов цифровой техники КЕЙ представлены обе модификации Apple MacBook Pro с 13 и 15-дюймовым экраном.