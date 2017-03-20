Петербуржец признался в убийстве бойфренду своей дочери

Житель Петербурга признался в убийстве, находясь в гостях у дочери и ее молодого человека. Шокированные родственники обратились в полицию, которая, действительно, нашла в квартире подозреваемого мертвого мужчину.

Как стало известно «Фонтанке», 30-летний уроженец Ростовской области, который работает грузчиком и живет в квартире у своей девушки, позвонил в полицию в половине четвертого утра и сообщил о возможном убийстве. По его словам, в ночь на 20 марта в гости к молодым пришел его тесть, за плечами которого уже есть две судимости, и заявил, что только что убил человека у себя дома.

Выехавшие в однокомнатную квартиру на набережной реки Фонтанки полицейские обнаружили там мертвого мужчину лет пятидесяти на вид с резаными ранами лица и шеи.

Проводится проверка.