Минтруда планирует усилить контроль за расходованием маткапитала

Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин заявил, что Минтруда предложило исключить организации, деятельность которых не контролируется Банком России, из числа операторов средств материнского капитала. Об этом сообщает 20 марта РИА Новости.

«Мы продолжаем практику усиления контроля за расходованием средств материнского капитала на приобретение жилья. Так, в 2015 году из числа операторов средств материнского капитала были исключены микрофинансовые организации. Новым законопроектом мы предлагаем исключить и иные организации, деятельность которых не контролируется Банком России и другими государственными органами, например, ПАО, ОАО, ЗАО», — сказал Топилин.

Как стало известно, министерство подготовило законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», регулирующий вопросы о предоставлении средств материнского капитала.

Ранее депутат от «Единой России» Сергей Вострецов сообщил, что предложение о замене программы материнского капитала на выплаты будет обсуждаться в Госдуме 23 марта на круглом столе.