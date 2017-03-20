В центре Москвы обстреляли студию Никиты Михалкова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В результате инцидента было повреждено одно окно.

«На одном из окон студии Никиты Михалкова, которая располагается в Малом Козихинском переулке, обнаружен скол стекла. Возможно, неизвестные стреляли из рогатки. В настоящее время это устанавливается», — сказал источник.

В октябре 2016 года неизвестные обстреляли и разбили окно в студии «ТриТэ» Никиты Михалкова в центре Москвы. В 2015 году произошел такой же инцидент.