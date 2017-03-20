SUP-серферы угнали льдину во Владивостоке

Дальневосточные любители sup-серфинга решили открыть сезон необычным образом - угнали льдину на местном водохранилище.

"Покатушки" на льдине в Амурском заливе с хороводом и шашлыками – так любители sup-серфинга открыли очередной сезон. По уверениям авторов акции, льдину они оккупировали не только для совместной экскурсии вдоль берегов Тихого океана, но и небольшого пикника – с собой на необычное транмпортное средство экстремалы взяли даже мангал.

В общей сложности в акции во Владивостоке приняло участие порядка 30 спортсменов. Все свои перемещения спортсмены запечатлели с дрона.

Петербургские sup-серферы пока только готовятся к открытию сезона. А в июле в городе снова состоится большой фестиваль – II Петербургский фестиваль по серфингу с веслом «Фонтанка-SUP–2017» пройдет в рамках Балтийской морской ассамблеи 8 и 9 июля 2017 года: "досочники" в этот раз будут соревноваться на канале Грибоедова, Мойке и Фонтанке, а также в акватории Невы в районе пляжа Петроправловской крепости.

Напомним, первый городской фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP», прошедший в Петербурге 15 октября под девизом "В Питере – плыть!" ,положил начало новому городскому празднику-карнавалу, который, мы надеемся станет ежегодным. По данным организаторов, 8,5 километров по рекам и каналам Петербурга в 2016 году проплыли более 170 серферов.