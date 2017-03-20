Макаров начал проверку помощников депутатов из-за плаката, где он изображен в виде Мефистофеля

Стала известна причина служебной проверки шестерых помощников оппозиционных депутатов петербургского ЗакСа, участвовавших в градозащитном митинге 18 марта на Марсовом поле. Действия подчиненных Бориса Вишневского, Оксаны Дмитриевой и Максима Резника оценят на предмет соблюдения закона о государственной службе.

По данным «Фонтанки», 20 марта «провинившимся» помощникам в отделе кадров показали плакат с изображением главы горпарламента Вячеслава Макарова в виде сбитого в Петроградском районе горельефа Мефистофеля. На плакате написано: «Демон ЗакСа». В ответ на эту претензию служащие заявили, что никаким образом не связаны с автором плаката и не имеют отношения к его содержанию.

«Когда вы идете на политическое мероприятие, вы должны четко отдавать себе отчет: туда могут прийти неизвестные люди и будут требовать свержения власти, а вы окажетесь участниками акции, не имея этого в мыслях. По вам будет проведена проверка», – передают слова главы отдела кадров ЗакСа Дмитрия Быченкова "вызванные на ковер".

Напомним, что это уже вторая проверка в отношении помощников оппозиционных депутатов после их участия в митингах против передачи Исаакиевского собора РПЦ. В ЗакСе уверены, что их статус не совместим с участием в политических мероприятиях. В результате прошлой проверки госслужащим объявили устный выговор.