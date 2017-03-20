Детский омбудсмен: Число самоубийств в России выросло в 2016-м на 60%

"Группы смерти" являются одной из основных причин роста количества самоубийств почти на 60% в 2016 году, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

"С 2011 по 2015 год количество самоубийств в стране стабильно снижалось на 10% в год. Но в 2016 году наблюдается рост на 57%. Мы резко откатились назад на пять лет. Одной из основных причин такого положения является лавинообразное распространение "групп смерти" в соцсетях", – сказала Кузнецова в ходе селекторного совещания "О профилактике суицидов среди несовершеннолетних" в понедельник.

Она отметила, что в сфере борьбы со сложившейся ситуацией существует немало проблем.

"По нашим данным, в 2016 учебном году 47% школ в РФ не имели в своем штате педагогов-психологов", – сказала Кузнецова, отметив, что сейчас эта проблема решается.

Кузнецова подчеркнула, что для решения проблемы необходимо совершенствовать нормативно-правовую базу, совершенствовать методическое обеспечение и повышать доступность помощи специалистов.